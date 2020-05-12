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الرئيسية | حوادث | نزاع حول ممر يتطور إلى إطلاق نار ودهس بجرار

نزاع حول ممر يتطور إلى إطلاق نار ودهس بجرار

نزاع حول ممر يتطور إلى إطلاق نار ودهس بجرار
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 17:15

عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد سرية سطات، اليوم الثلاثاء، شخصا في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية، للاشتباه في دهسه غريما له بواسطة جرار فلاحي، بسبب خلاف حول ممر طرقي بين عائلتين، عرف إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد نواحي أولاد سعيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى صراع بين عائلتين نواحي أولاد سعيد، إقليم سطات، حول ممر طرقي، تطوّر إلى نشوب مواجهات بينهما، حيث أصيب شخص بجروح خطيرة بعد دهسه بواسطة "تراكتور"؛ في حين أطلق أحد أفراد عائلة سائق الجرار عيارات نارية من بندقية صيد، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمركز أولاد سعيد، حيث انتقلت إلى مسرح المواجهات، وقامت بإنهائها ونقل الشخص المصاب نتيجة الدهس في وضع صحي حرج نحو مستشفى سطات، حيث قرر الطبيب المداوم بتنسيق مع طبيب إنعاش إحالته مباشرة على قسم العناية المركزة، حيث مازال يتلقى العلاجات الضرورية.

وحجزت عناصر الدرك الملكي بندقية صيد ودراجة نارية وجرّارا، ثمّ حررت مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه في إطلاقه عيارات نارية، لاستكمال البحث القضائي التمهيدي المفتوح، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مباركة موسى الثلاثاء 12 ماي 2020 - 17:28
الم تتعظوا من جائحة كورونا .المال والبنون إلى زوال .لما هذه الحماقات. كنت اتمنى ان يسود التسامح. تجاهل بعض الأشياء أحيانا ليس غباء .
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