5 قتلى و592 جريحا في حوادث بالمناطق الحضرية

هسبريس ـ مُتابعة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 592 آخرون بجروح، إصابات 24 منهم بليغة، في 472 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف.

ومن بين الأسباب تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، بينما عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان مكنت مصالح الأمن من تسجيل 7009 مخالفات، وإنجاز 3173 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 3836 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 754 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 1855 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1239 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 79 مركبة.