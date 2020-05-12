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الرئيسية | حوادث | رصاصة تحذيرية توقف سائقا لخرق الطوارئ بورزازات

رصاصة تحذيرية توقف سائقا لخرق الطوارئ بورزازات

رصاصة تحذيرية توقف سائقا لخرق الطوارئ بورزازات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:05

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات، صباح اليوم الثلاثاء، سائق سيارة للنقل السري اخترق نقط المراقبة الأمنية، وعرض سلامة موظفي الشرطة للخطر، وألحق خسائر مادية بممتلكات عامة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن سائق السيارة المخالف، الذي ينشط في النقل السري بين المدن، كان ينقل معه أربعة ركاب مقابل 600 درهم لكل واحد منهم، حيث رفض الامتثال لمركز المراقبة التابعة لمصالح الدرك الملكي، قبل أن يتعمد أيضا اختراق السد القضائي لمصالح الأمن الوطني الموجود عند مدخل مدينة وارزازات.

المعني بالأمر تعمد خلال إجراءات توقيفه، يقول البلاغ، الاصطدام بثلاث مركبات تابعة للشرطة، ملحقا بها خسائر مادية، وهو ما استدعى إطلاق موظف شرطة لرصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق ومرافقيه الأربعة، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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