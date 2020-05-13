جمعية تدقّ ناقوس الخطر حول "سجن سلوان"

هسبريس من الرباط

دقّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع النّاظور ناقوس الخطر حول "معاناة نزلاء السجن المحلي بسلوان، خاصّة المرضى منهم"، بعد وفاة نزيل به عقب تدهور كبير في حالته الصحية.

وقالت الجمعية الحقوقية إنّ هذا السّجن حديث البناء قد شهد يوم الجمعة 8 ماي الجاري وفاة نزيل به، "ظلّ يشكو وهو قيد الحياة من تدهور صحّته، وظلَّ يطالب بنقله عاجلا إلى المستشفى من أجل العلاج، دون أن تتمّ الاستجابة لطلبه بالسّرعة اللازمة وفي الوقت المناسب".

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع النّاظور، في بيان لها، أنّ "هذه حالة الوفاة الثانية لنزيل بالسجن المحلي بسلوان في ظرف سبعة أشهر"، وطالبت "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفّاف ونزيه في وفاة المواطن نور الدين توحتوح، وتحديد المسؤوليات، ومتابَعَة المتورّطين عملا بمبدأ المحاسبَة وعدم الإفلات من العقاب".

كما شدّدت الجمعية على "ضرورة احترام حقوق السّجناء، وخاصّة حقّهم في العلاج، وتجنيبهم جميع ضروب المعامَلَة القاسية التي تمسّ حقّهم في الحياة والسلامة البدنية، كما تنصّ على ذلك المواثيق الدّولية التي صادق عليها المغرب".