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كُتّاب وآراء
الدرك يفكك عصابة متخصصة في السرقة بتسلطانت
أوقفت فرقة للتدخل تابعة لسرية الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع مصالح المركز الترابي لتسلطانت، اليوم الثلاثاء، خمسة أفراد من عصابة متخصصة في السرقة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني جاء بعد الإطاحة، في الأسبوع الماضي، بعدد من أعضاء هذه العصابة، إثر تعرض منازل وفيلا بالمنطقة للسرقة".
وأضافت: "بعد البحث التمهيدي الذي فتح بعد إيقاف أفراد من هذه العصابة الإجرامية متلبسين بسرقة محتويات فيلا، الأسبوع الماضي، نفذت عناصر الدرك عملية جديدة بدوار الهبيشات، تمكنت خلالها من إيقاف المعنيين".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت مصالح الدرك تسعة مشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، قصد الكشف عن ملابسات وظروف عمليات السرقة التي قاموا بها.