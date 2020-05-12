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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك عصابة متخصصة في السرقة بتسلطانت

الدرك يفكك عصابة متخصصة في السرقة بتسلطانت

الدرك يفكك عصابة متخصصة في السرقة بتسلطانت
ابراهيم مغراوي
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 20:35

أوقفت فرقة للتدخل تابعة لسرية الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع مصالح المركز الترابي لتسلطانت، اليوم الثلاثاء، خمسة أفراد من عصابة متخصصة في السرقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني جاء بعد الإطاحة، في الأسبوع الماضي، بعدد من أعضاء هذه العصابة، إثر تعرض منازل وفيلا بالمنطقة للسرقة".

وأضافت: "بعد البحث التمهيدي الذي فتح بعد إيقاف أفراد من هذه العصابة الإجرامية متلبسين بسرقة محتويات فيلا، الأسبوع الماضي، نفذت عناصر الدرك عملية جديدة بدوار الهبيشات، تمكنت خلالها من إيقاف المعنيين".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت مصالح الدرك تسعة مشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، قصد الكشف عن ملابسات وظروف عمليات السرقة التي قاموا بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 20:51
ان لم تستحي فافعل ماشئت. ان الله معكم يسمع و يرى.
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2 - سارق يبقى سارق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 20:57
سارق يبقى سارق بحال سرق ،براكا، و،لافيلا، ولكن ماشي بحال واحد سارق، درهم، ماشي بحال سارق ،مليار، وكلاهما ملعونين واللعنة درجات
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