مخدرات داخل مرآب تطيح بـ 3 أشخاص في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، ليلة الاثنين، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 44 و54 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات.

ووفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمرآب أحد المنازل بحي بلخياط بمدينة فاس يستعمل لتخزين وترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بالمرآب عن حجز 160 كيلوغراما من سنابل الكيف، وكيلوغرامين من مسحوق مادة "طابا" معدة للترويج، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

واحتُفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.