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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مروجين للمخدرات في مدينة العيون
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 و46 سنة، متورطين في قضايا تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب إفادة مصدر أمني، فإن الموقوفين من ذوي السوابق القضائية، ويشكلان موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مشيرا إلى حجز مبلغ مالي قدره 89 ألفا و400 درهم، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى سبعة هواتف محمولة وجهازين لتحديد المواقع، علاوة على زورقين مطاطيين ومحركين للقوارب البحرية.
واحتُفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المفترضين في أنشطتهما الإجرامية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في مختلف القضايا الإجرامية.