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كُتّاب وآراء
سقوط شجرة أرز يسلب حياة خمسيني بدائرة كتامة
لفظ شخص في عقده الخامس أنفاسه الأخيرة، مساء الثلاثاء، بغابة بني سدات الواقعة بجبل حانوت، دائرة كتامة، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، إثر سقوط شجرة الأرز عليه أثناء قيامه بقطعها.
مصدر هسبريس قال إن "المتوفى غادر بيته بدوار أصاكا، بجماعة إساكن، بعد المغرب، لقطع بعض الأعواد الحية لشجرة الأرز، بغرض جمع الحطب في الغالب"، مضيفا أن "أحد ساكنة المنطقة اكتشف جثة الضحية، وربط الاتصال بإدارة المياه والغابات التي أعلمت بقية السلطات".
وحسب المصدر ذاته، نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي للحسيمة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.