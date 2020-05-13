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الرئيسية | حوادث | انتحار قاصر في ظروف غامضة شمال مدينة أكادير

انتحار قاصر في ظروف غامضة شمال مدينة أكادير

انتحار قاصر في ظروف غامضة شمال مدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:41

نُقلت جثة قاصر إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير من أجل الخضوع للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية المدينة ذاتها، بعد العثور عليها في دوار "أفلّا واسيف" بجماعة التامري الواقعة شمال عاصمة سوس.

وحسب مصادر هسبريس، فإن القاصر البالغ من العمر حوالي 17 سنة عُثر عليه، مساء الثلاثاء، معلقا بواسطة حبل على مستوى عنقه وسط حظيرة للمواشي بجانب منزل أسرته، فتم إخبار مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي انتقلت إلى المكان وقامت بمعاينة الجثة وأشرفت على نقلها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي سالف الذكر.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فُتح بحث في الموضوع، لمعرفة الأسباب التي دفعت القاصر إلى وضع حد لحياته شنقا.

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1 - Reda الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:58
عند نهاية الحجر ،سيفوق عدد المنتحرين ،عدد وفيات كورونا ،
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