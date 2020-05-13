"التفحيط" وخرق الطوارئ يورّطان شبّانا بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بكل من منطقة أمن أنفا ومنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وسياقة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن دوريات الشرطة المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية كانت قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالسياقة بطريقة خطيرة واستعراضية بمجموعة من شوارع مدينة الدار البيضاء، باشرت على إثرها عمليات أمنية ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول بمنطقة الحي المحمدي فيما تم توقيف البقية بمنطقة أنفا، فضلا عن حجز ثلاث سيارات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم بين 20 و24 سنة، لأبحاث قضائية من قبل فرق الشرطة القضائية المختصة مكانيا، فيما تم وضع المركبات المحجوزة بالمحجز البلدي رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.