ترويج "ماء الحياة" يطيح بشخصين نواحي ميدلت

هسبريس من ميدلت

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي والسلطة المحلية ببومية، إقليم ميدلت، من توقيف شخصين على خلفية تورطهما في صنع وترويج ماء الحياة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية توقيف المعنيين بالأمر تمت على مستوى دوار "تغرمين" بمركز جماعة بومية، بعدما أفلحت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطة المحلية، في تحديد المكان الذي يتم فيه تخزين هذه المادة المسكرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمينا محكما تكلل بمحاصرة المعنيين بالأمر وتوقيفهما، فيما أسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 118 لترا من مسكر ماء الحياة، كانت مخبأة داخل أحد البيوت بالدوار المذكور.

وتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بميدلت، حيث تمت متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة صنع وترويج ماء الحياة، وإيداعهما السجن المحلي لميدلت.