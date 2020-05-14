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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجر قاصرا إلى القضاء بالصويرة

ترويج المخدرات يجر قاصرا إلى القضاء بالصويرة

ترويج المخدرات يجر قاصرا إلى القضاء بالصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 14 ماي 2020 - 05:50

أحالت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية للصويرة، الأربعاء، قاصرا على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل ترويج المخدرات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الأمن بالدائرة الأمنية الرابعة بالصويرة الجديدة (الغزوة) تمكنت، يوم الاثنين الماضي، من توقيف المعني بالأمر متلبسا بترويج المخدرات، قبيل أذان صلاة المغرب، خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت أنه بعد تفتيش المشتبه به، تم حجز كمية من الحشيش، وأموال متحصل عليها من ترويج هذه الممنوعات.

وعلى إثر ذلك، حرر للموقوف محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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