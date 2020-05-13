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كُتّاب وآراء
ترويج الخمور والمخدرات يورّط أربعينيا بالقصر الكبير
أوقفت عناصر من الشرطة بالقصر الكبير أربعينيّا بالتجزئة السكنية "الشعبي"، شكّل موضوع برقيّتي بحث على الصعيد الوطني.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف "ر.ش" يُلقّب بـ"الزكاري"، يبلغ من العمر 41 سنة، وله سوابق قضائية في الاتجار بالخمور والمخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بتعليمات من النيابة العامة، مكنت من حجز 220 قنينة من الخمور المهربة من أنواع مختلفة.
وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معه بهدف تحديد شركائه المحتملين.