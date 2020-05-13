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الرئيسية | حوادث | شاب يغتصب عجوزا تسعينيّة في ضواحي ميدلت

شاب يغتصب عجوزا تسعينيّة في ضواحي ميدلت

شاب يغتصب عجوزا تسعينيّة في ضواحي ميدلت
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:15

تعرضت عجوز، تبلغ من العمر 92 سنة، للاغتصاب، الليلة الماضية، من طرف شاب في عقده الثاني، وذلك بعد أن داهم بيتها الكائن بـ "أيت إزدك" ضواحي مدينة ميدلت.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 19 سنة، لاذ بالفرار بعد ارتكابه جريمته في حق السيدة العجوز، التي تعيش رفقة ابنها "المعاق"، مخلفا وراءه الضحية في حالة نفسية وصحية صعبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العجوز التي تقطن رفقة ابنها الوحيد الذي يعاني من إعاقة جسدية، تعرفت على المتهم الذي ارتكب في حقها جريمة الاغتصاب، وتقدمت بشكاية مباشرة إلى مصالح الدرك الملكي بميدلت.

وكشفت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي، وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمكنت من توقيف الشاب "المتهم" الذي اعترف للضابطة القضائية بوقائع الجريمة التي ارتكبها في حق العجوز التي ازدادت عام 1928.

وأفادت مصادر مسؤولة بأن الشاب الموقوف تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة من أجل الاغتصاب والهجوم على مسكن الغير ليلا، مشيرة إلى أن العجوز الضحية مصرة على متابعته قضائيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:31
اللهم ان هدا منكر. يجب معاقبته اشد العقوبات.
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42
2 - حفيظ الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:32
لاحول ولاقوة إلا بالله........
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36
3 - رأي.. الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:32
ياربي السلامة مابقا مايعجب..اغتصاب و فرمضان و 19 سنة>》92سنة.
...لابد أن يكون هناك دافع أو ما شابه والله أعلم
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-22
4 - عصر نهاية الاخلاق الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:32
العجوز التي ازدادت عام 1928
والشاب يبلغ 19
اغتصبها بالقوة
ابنها معاق
واسفاه
عصر نهاية الاخلاق
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41
5 - noura الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:33
السلام عليكم. حاشا واش يكون بنادم. هدا حيوان. خاصو الحبس مع الأعمال الشاقة مدى الحياة.
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39
6 - هادشي لي ك... الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:36
هادشي لي كان باقي. هذا محال واش يكون دجال الأعور. حيت دجال ميعملشي هادشي
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14
7 - الغرباوي الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:36
اشفيها متغصب فيها مسكينة خليها غير مع الألم التي تعيش في حياتها،مجرم يستحق الإعدام أمام الشعب،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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28
8 - ميدلتية الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:36
اللهم انا هذا منكر الله ادنا ف الضو هذه نتيجة بعد شبابنا عن دينه عوض رعاية المسنين والاحسان اليهم وخاصة ونحن في هذه الحائحة وفي هذا الشهر الكريم نسمع هذه الاخبار المقززة اعوذ بالله اللهم لاتحاسبنا بما يفعل السفهاء منا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
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15
9 - مغربي؟؟؟؟ الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:38
دمووووووع الحزن،،،،،،يجب اخصائه بدون شفقة ولا رحمة.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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16
10 - اعدامه اقل ثمن الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:39
لا شيء يمكن ان يجازى يه المجرم هذا غير جعله ثاني حالة ينفذ فيها الإعدام مند عقدين بالمغرب. رجاء اعطوا مثالا للمجرمين حتى يتعظوا.
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12
11 - عبدالإله الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:39
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكبث فين وصل بنادم
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7
12 - زين العابدين الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:43
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وفي الشهر الفضيل كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واسفاه على امة ظحكت من جهلها الامم
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5
13 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:44
الا تستحيي يا وحش..الم ترى أن تلك المرأة تجاوزت سن جدتك بكثير..الم تعلم أن الله عز وجل سيعاقبك على فعلتك المشينة في الدنيا والآخرة..منكر في شهر التوبة والمغفرة..عدوان على عجوز غير قادرة ..ترعى ابنها المعاق...الا تستحيي يا قليل الحياء والضمير والعفة والدين يا جاهل ..الا تخف وتعلم بان الله يرى...لا زلت شابا .وفي المدينة من بائعات الهوى ما هو اكثر من بنات الشيطان ..افلم تروق لك سوى جدة جدتك ....عمرها يستحيي منه الإنسان حتى ولو كان زنديق...وانت...؟.؟.؟.!!!.....
كل ما اتمناه لك وبالقلب الخالص وفي هذا الشهر المبارك الذي بدت علامات نهايته..اتمنى لك أقصى العقوبة.. وفي السجن اتمنى ان تكون مع من يفضلون الذكران على النساء ..فتخرج من السجن بحرفة تغنيك عن العمل.
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9
14 - moh الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:44
يجب إنزال أشد العقوبات على هذا الحيوان الآدمي ليكون عبرة لأمثالك.
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6
15 - مواطن الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:44
سبحان الله مالدي نسمعه في شهر رمضان هل هدا الرجل رجل حقا ام وحش ان السيدة في عمر جدته ماهدا العبت حشومة والله العضيم
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16 - حميد الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:45
لاحوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون
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17 - يارب سلم الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:46
يارب سلم سلم بنادم مابقاش كيفكر ولا كيميز

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) صدق الله العظيم
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18 - عبدالله الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:47
أعوذ بالله .ربما لاتؤخدنا بما فعل السفهاء منا .
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1
19 - عاقل الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:47
الاعدام ثم الاعدام يجب التعامل بحزم مع الاغتصاب و القتل و الارهاب ... لا للجمعيات الحقوقية يجب وضع قانون جنائي جديد يصوت عليه الشعب و انا اعلم ان الشعب سيصوت باغلبية ساحقة بتطبيق الاعدام ضد مرتكبي الاغتصاب و القتل و الارهاب ... طفح الكيل
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2
20 - ام نزار الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:48
والله خجلت من قراءة هدا الفعل الشنيع هل وصل الامر بالبعض لاقتحام قدسية الشهر الكريم امرأة لا حول ولا قوة لها تزيد من همها أنت وامثالك حسبنا الله ونعم الوكيل.
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21 - حميدو الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:49
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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5
22 - GALA الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:51
لا أدب ولا أخلاق ولا إنسانية. هذا الشخص وحش مفترس نطالب القضاء بأقصى العقوبات
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4
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