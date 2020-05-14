حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بإقليم سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد سرية سطات، مساء الأربعاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة أولاد سعيد، للاشتباه فيهم بنقل اللحوم قصد ترويجها بطريقة لا تراعي السلامة الصحية، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص كانوا متّجهين من أولاد سعيد نحو مدينة سطات على متن سيارة خفيفة، محمّلة بكمية من اللحوم تقدّر بـ260 كيلوغراما، في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية المعمول بها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات بحجز السيارة وكمية اللحوم، واقتياد الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم نحو المركز الترابي بأولاد سعيد، مع الاستماع إليهم في محاضر قانونية، ووضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية؛ في حين تقرر تقديم مرافقيْه المشتبه فيهما في حالة سراح على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات أعطت تعليماتها إلى لجنة مختلطة مختصة من أجل معاينة كمية اللحوم المحجوزة، وتحرير تقرير مفصّل في الموضوع يتضمّن قرار إتلافها تبعا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.