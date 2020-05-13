حبل ينهي حياة طفل في جماعة المنصورة بالشاون

هسبريس من شفشاون

قام طفل في ربيعه الثاني عشر، اليوم الأربعاء 13 ماي، بدوار بوليدة بجماعة المنصورة إقليم شفشاون، بوضع حدّ لحياته بواسطة حبل مربوط بجذع شجرة.

وأفادت مصادر محلية متطابقة بأن سكان المنطقة اهتزّوا لهذا الحادث المؤلم، الذي لم تعرف بعد حيثياته وأسبابه؛ فيما انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، قصد فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب هذا الحادث.

وقد نُقلت جثّة الطفل الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في، انتظار ما ستسفر عنه التحريات.