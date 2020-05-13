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الرئيسية | حوادث | حبل ينهي حياة طفل في جماعة المنصورة بالشاون

حبل ينهي حياة طفل في جماعة المنصورة بالشاون

حبل ينهي حياة طفل في جماعة المنصورة بالشاون
هسبريس من شفشاون
الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:05

قام طفل في ربيعه الثاني عشر، اليوم الأربعاء 13 ماي، بدوار بوليدة بجماعة المنصورة إقليم شفشاون، بوضع حدّ لحياته بواسطة حبل مربوط بجذع شجرة.

وأفادت مصادر محلية متطابقة بأن سكان المنطقة اهتزّوا لهذا الحادث المؤلم، الذي لم تعرف بعد حيثياته وأسبابه؛ فيما انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، قصد فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب هذا الحادث.

وقد نُقلت جثّة الطفل الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في، انتظار ما ستسفر عنه التحريات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Le fugitif الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:30
هاديك شفشاون فيها الانتحار بزاف.
كون غير حلو فيها السفارة ديال جابون.
رغم الهزل فالقلب مجروح.
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:33
ماذا يجري في مغرب زمن كورونا كل يوم نسمع انتحارا او قتلا حتى صاروا اكثر من شهداء الوباء.
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3 - مروان الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:33
ماذا يحدث تحت سمائنا، أطفال ينتحرون؟؟، أخشى أن تنضم سلسلة هذه الحوادث إلى ما يعرف مجازا بالأستثناء المغربي
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4 - مواطنة حرة الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:34
لا حول ولا قوة الا بالله.انا صافي سلاو ليا ملي ولو حتى الاطفال كينتحرو تما شي حاجة خص المسؤولين اتحراو.هادشي بزاف.
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