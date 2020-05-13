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الرئيسية | حوادث | ثلاثينية تضع حدًّا لحياتها شنقًا نواحي النّاظور

ثلاثينية تضع حدًّا لحياتها شنقًا نواحي النّاظور

ثلاثينية تضع حدًّا لحياتها شنقًا نواحي النّاظور
هسبريس من النّاظور
الأربعاء 13 ماي 2020 - 18:34

وضعت شابة ثلاثينية، اليوم الأربعاء، حدًّا لحياتها شنقًا بدوار السيكتور 07 بجماعة أولاد ستوت، التّابعة ترابيا لإقليم النًاظور.

وحسب مصدر مطّلع، فقد عُثر على جثّة الهالكة، البالغة من العمر 36 عامًا، معلّقةً بواسطة حبل مربوط عند جذع شجرة.

وأضاف المصدر نفسه أنّ ظروف عملية الانتحار ما زالت غامضةً ولا تُعرف أسبابها، بالنّظر إلى أن الشّابة لم تكن، قيدَ حياتها، تعاني أيّةَ مشاكل نفسية.

وانتقلت إلى المكان عناصر الدّرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث وحرّرت محضر معاينة حوله، فيما نُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني، في انتظار إخضاعها للتّشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة واستكمال إجراءات البحث.

يُذكر أنّها حالة الانتحار الرّابعة، في ظرف أيّام قليلة، المسجّلة بمنطقة الرّيف بين الناظور والدريوش، ما جعل من الانتحار "ظاهرةً اجتماعيةً" ملفتة للانتباه في الآونة الأخيرة.

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