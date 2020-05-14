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الرئيسية | حوادث | تبليغات "كورونا" الكاذبة تجر شابين إلى العدالة

تبليغات "كورونا" الكاذبة تجر شابين إلى العدالة

تبليغات "كورونا" الكاذبة تجر شابين إلى العدالة
محمد ايت حساين
الخميس 14 ماي 2020 - 02:20

تمكنت مصالح الدرك الملكي بإقليم ميدلت، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإقليم ذاته، الأربعاء، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و30 سنة، لتورطهما في التبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء "كورونا".

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها الخاصة، تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، من اعتقال شاب، في عقده الثالث، داخل منزله بالجماعة الترابية أيت عياش، فيما تم اعتقال الشاب الثاني، البالغ من العمر 19 سنة، بمنزل أسرته بمركز بومية.

وزادت المصادر نفسها أن المعنيين بالأمر قاما خلال الأيام الماضية باستغلال المنصة الهاتفية المحدثة بتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية "ألو 300"، بالتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بوباء "كورونا" بعدد من مناطق إقليم ميدلت، وهو ما استدعى فتح تحقيق دقيق مكن من توقيف المتهمين.

وأوضحت المصادر عينها، أن التحريات التي باشرتها السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني و"الديستي"، من خلال الاستعانة بوسائل تكنولوجية متطورة، مكنت من تحديد هوية الشابين وموقعيهما، مشيرة إلى أنهما اعترفا بوقوفهما وراء "التبليغات الزائفة".

وأضافت مصادر الجريدة أن الموقوفين وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لازالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة، لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة، المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ام الياس الخميس 14 ماي 2020 - 02:54
الشباب مزال مبغاوش يوعاو بخطورة الوضع اللي كنعيشوه بابا هادي هي الطاقات الشابة اللي المفروض كيساهموا باش نلاقو الحل نخرجوو من الازمة . وهو ما كيخلقوا فالاشاعات الله يهدي ما خلق وصافي وداب جابوها فراسهم الله يعين والديهم هما باش جات الدقة
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2 - northwest الخميس 14 ماي 2020 - 02:54
السجن والغرامة لمن سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والمواطنين.
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