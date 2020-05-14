تبليغات "كورونا" الكاذبة تجر شابين إلى العدالة

محمد ايت حساين

تمكنت مصالح الدرك الملكي بإقليم ميدلت، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإقليم ذاته، الأربعاء، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و30 سنة، لتورطهما في التبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء "كورونا".

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها الخاصة، تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، من اعتقال شاب، في عقده الثالث، داخل منزله بالجماعة الترابية أيت عياش، فيما تم اعتقال الشاب الثاني، البالغ من العمر 19 سنة، بمنزل أسرته بمركز بومية.

وزادت المصادر نفسها أن المعنيين بالأمر قاما خلال الأيام الماضية باستغلال المنصة الهاتفية المحدثة بتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية "ألو 300"، بالتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بوباء "كورونا" بعدد من مناطق إقليم ميدلت، وهو ما استدعى فتح تحقيق دقيق مكن من توقيف المتهمين.

وأوضحت المصادر عينها، أن التحريات التي باشرتها السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني و"الديستي"، من خلال الاستعانة بوسائل تكنولوجية متطورة، مكنت من تحديد هوية الشابين وموقعيهما، مشيرة إلى أنهما اعترفا بوقوفهما وراء "التبليغات الزائفة".

وأضافت مصادر الجريدة أن الموقوفين وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لازالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة، لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة، المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.