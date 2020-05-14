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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف صاحب سوابق قضائية بـ"تين فراج"

الدرك يوقف صاحب سوابق قضائية بـ"تين فراج"

الدرك يوقف صاحب سوابق قضائية بـ"تين فراج"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 14 ماي 2020 - 06:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية بيوكرى، الثلاثاء، شخصا يُلقّب بـ"الحاج"، رفقة فتاة قاصر، على إثر كمين نصبته لهما العناصر الدركية في دوار "تين فراج".

وكان الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعدّدة، ويُصنّف ضمن أحد أكبر المروجين للممنوعات بجماعة وادي الصفا ضواحي اشتوكة آيت باها، يشكل موضوع عشرات مذكرات البحث الصادرة عن مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، لنشاطه الإجرامي المرتبط بترويج المخدرات، وقضية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر أدى إلى افتضاض بكارتها.

ورغم المقاومة التي أبداها الموقوف في مواجهة التدخل الأمني، أفلحت عناصر الدرك في شلّ حركته واقتياده إلى مقر المركز القضائي ببيوكرى، رفقة الفتاة القاصر، من أجل مباشرة البحث التمهيدي معهما، في إطار تدابير الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.

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