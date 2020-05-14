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كُتّاب وآراء
جثة وسط حوض مائي تستنفر سلطات آيت اعميرة
فارق شاب على مشارف عقده الثالث، الأربعاء، الحياة غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجدة وسط ضيعة فلاحية، في دوار "توزايكو" بالجماعة الترابية خميس آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.
وفور اكتشاف غرق الشاب، تم إخبار السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية الثانية، التي استدعت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي، إذ انتقلت على عجل إلى عين المكان، وعملت على انتشال جثة الغريق من وسط المياه المخزّنة بالحوض المائي المخصص لأغراض زراعية.
ونُقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، تحقيقا لتحديد ظروف الحادث وملابساته الغامضة.