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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يحجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمراكش، الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق العدلية العديدة في مجال ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص متلبساً بحيازة حوالي 200 لتر من مسكر ماء الحياة.
وتمكنت عناصر الأمن من توقيف الشخص المذكور بعد رصد تحركاته المشبوهة، فخلصت إلى أنه يحاول استغلال الظروف المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا من أجل جلب كمية من المشروبات الكحولية وتخزينها بغرض ترويجها بعد انقضاء شهر رمضان.
وبعد ضرب مكونات الدائرة الأمنية المذكورة حراسة سرية على المشتبه فيه، مستثمرةً نتائج بحثها، تمكنت من ضبطه متلبسا بحيازة أكياس بلاستيكية معبأة، كان يهم بتخزينها بمحل سكناه بأحد أحياء الحي المحمدي بالدوديات.
ووضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة المختصة، فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى مزوده الرئيسي.