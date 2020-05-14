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الرئيسية | حوادث | بطمة تدلي بشهادة طبية في قضية "حمزة مون بيبي"

بطمة تدلي بشهادة طبية في قضية "حمزة مون بيبي"

بطمة تدلي بشهادة طبية في قضية "حمزة مون بيبي"
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 18:49

أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة الابتدائية بمراكش قرّرت، اليوم، تأجيل النظر في ملف المتابعات في قضية "حمزة مون بيبي" إلى غاية 11 يونيو المقبل، وذلك إثر تقديم دفاع الفنانة دنيا بطمة شهادة طبية لهيئة المحكمة.

وخلال هذه الجلسة، التي جرت وفق آلية التقاضي عن بعد، تقدم محامو دفاع المتهمات "ا.ب" و"ع.ع" و"ص.ش"، المتابعات في حالة اعتقال، بطلب الإفراج عنهن، فيما طالب محامو دفاع الطرف المدني بتأجيل النظر في هذه القضية.

ويتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليه، "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".

كما يتضمن أيضا "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".

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