رفض السراح لثلاثة متورطين في القنص العشوائي‎

مصطفى البكار من تزنيت

رفضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، طلب السراح المؤقت لثلاثة أشخاص متورطين في تهم لها علاقة بالقنص العشوائي في حالة الطوارئ الصحية.

وقررت هيئة الحكم إرجاء النظر في قضية المتهمين الثلاثة إلى غاية يوم الإثنين القادم بعد طلب من الدفاع، وذلك عقب متابعتهم من طرف النيابة العامة بصك اتهام يتضمن "قنص حيوان محمي من نوع الغزال والقنص بالليل خارج الفترة المسموحة وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم احترام حظر التنقل الليلي".

وكانت السلطات المحلية بقيادة أربعاء آيت أحمد بإقليم تزنيت، بتنسيق مع عناصر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، قد تمكنت ليلة الثلاثاء 05 ماي الجاري من اعتقال شخصين متلبسين بممارسة القنص العشوائي، قبل أن يسلم شخص ثالث نفسه لمصالح الدرك الملكي بسرية أنزي بعدما لاذ بالفرار خلال عملية التوقيف.

كما مكنت هذه العملية من ضبط غزلان نافقة، وحجز سيارة رباعية الدفع كان يستعملها الموقوفون في ممارسة أنشطتهم الممنوعة.