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الرئيسية | حوادث | خبرة جينية تكشف متورطًا في جريمة سنة 2009‎

خبرة جينية تكشف متورطًا في جريمة سنة 2009‎

خبرة جينية تكشف متورطًا في جريمة سنة 2009‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 22:02

أسفرت الخبرة الجينية التي باشرتها شعبة البيولوجيا بمختبر الشرطة العلمية، على عينات من الحمض النووي لشخص موقوف في قضية سرقة موصوفة، عن الاهتداء إلى كونه هو المتورط الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد وإضرام النار عمدا، التي وقعت بمدينة مراكش بتاريخ 17 يناير 2009.

وكانت مصالح ولاية أمن مراكش عاينت وقتها جثة الهالك، الذي كان يبلغ من العمر 79 سنة، وهي متفحمة بعدما تعرضت لاعتداء جسدي خطير وإضرام النار فيها وفي جميع مشتملات المنزل، إذ تم العثور على بصمات جينية في مسرح الجريمة تختلف عن تلك الخاصة بالهالك، وتم الاحتفاظ بها بقاعدة البيانات الجنائية رهن إشارة البحث، وفي انتظار إخضاعها للمقارنات والمطابقات المحتملة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن التحاليل والخبرات الجينية المنجزة، مكنت من تأكيد تطابق عينات الحمض النووي للشخص الموقوف بمدينة ابن جرير مع تلك المرفوعة بمسرح الجريمة بمدينة مراكش في سنة 2009، وهي النتيجة التي أكدتها أبحاث الشرطة القضائية، وتصريحات المشتبه فيه، وإجراءات تمثيل الجريمة.

وأُخضع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة، التي يشتبه في كونه ارتكبها منذ أكثر من 11 سنة، وكذا الكشف عن أسبابها وخلفياتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبد اللطيف الخميس 14 ماي 2020 - 22:16
سبحان الله والحمد اله الروح عزيزة عند الله
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79
2 - اسامة الخميس 14 ماي 2020 - 22:16
مهما أختبأت ستفضح في الأخير. هذه حكمة إلاهية
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63
3 - جميلة الخميس 14 ماي 2020 - 22:17
يمهل ولا يهمل الحق يبان يبان مهما حاول الظالم يطمسو ربي كيظهرو وروح عزيزة عند الله
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56
4 - رمضان كريم الخميس 14 ماي 2020 - 22:17
إن الله يمهل و لا يهمل سبحان الله مالك ملك
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35
5 - Mery الخميس 14 ماي 2020 - 22:18
ان شاء الله العدالة تتحقق، عاجلا ام اجلا. كما لو انه فيلم او رواية بوليسية.
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23
6 - مجرد رأي الخميس 14 ماي 2020 - 22:19
الله يعطيهم الصحة الروح عزيزة عند الله يبان يبان القاتل واخا تطول القضية
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25
7 - navace الخميس 14 ماي 2020 - 22:21
الروح عزيزة عند الله. .................
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17
8 - غابريل الخميس 14 ماي 2020 - 22:22
هههههه 2009 الناس عندهم الخبرة الجينية الى تعطلات 7 ايام وحنا كتعطل 11 عام حتى كينسى المقتول شكون قتلو ههههه
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-92
9 - محمد الزموري الخميس 14 ماي 2020 - 22:25
سبحان الله العظيم الروح عزيزة عند الله تعالى يحيى العلم هذه هي فوائد العلم إنه نور يهدي إلى التي هي أقوم وإلى الحقيقة التي لا غبار عليها ولولا تقنية هذا الحمض النووي ماتم الجزم في مرتكب الجريمة لهذا وجب علينا إعطاء الأولوية للعلم الذي به ترقى الشعوب ووباء كورونا خير مثال لمن يستطيع حتى صنع كمامة للعبرة
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22
10 - زين العابدين الخميس 14 ماي 2020 - 22:25
الروح غزيزه عند الله وخا بعدو مرور 40سنه
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15
11 - من مراكش الخميس 14 ماي 2020 - 22:27
المصيبة ان مدينة مراكش محاطة بمئات الدواوير التابعة للدرك وتعرف كل أنواع التسيب وهي المنطلق للعمليات الاجرامية وغرفة العمليات ، وهي الملجأ بعد اقتراف الجريمة .. خاص يديرو شي حل ... إما تنسيق أكثر مع الدرك أو زيادة الموارد البشرية واللوجيستيكية للدرك وتعزيزها ، إما اخضاء هذه المناطق للشرطة.... بغينا شي حل مع هاد القراصنة الاشرار وشكرا .
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11
12 - P.T.S.الشرطة التقنية والعلمية الخميس 14 ماي 2020 - 22:28
الروح عزيزة عند الله.....الحمد لله على شرطتنا وامننا ..اصبحنا لا نتكل على الاعتراف فقط لان في بعض الأحيان المجرم يدعي أن اعترافه بالمنسوب اليه جاء بالعنف ضده...ولكن اليوم وبعد البصمات أصبحت لنا بنكا الجينات ADN التي ستساعد الأبحاث الفضائية للإسراع بالكشف عن المجرم وتقديمه للمحكمة بالادلة القاطعة التي لا يمكن أن يطعن فيها...فهذه وثبه كبيرة في مجال البحث العلمي القضائي الذي ولشك ستستفيد به أمتنا في مجال الأمن وطمأنينة المواطن...والتعرف بسرعة على المجرم..الحمد لله
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12
13 - mayssa الخميس 14 ماي 2020 - 22:28
جاب الربحة حسابليه صافي فلت من عقاب العبد ولكن الحمدالله روح عند الله عزيزة ودابا هذا لي اعترف علاش ميعدموهش ويهنيونا حيت راه مضالمو حد
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5
14 - ابراهبم الخميس 14 ماي 2020 - 22:34
ااحمد لله الذي ضهر الحق وزهق الباطل
الله ليس بضالم
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5
15 - محمد ح. الخميس 14 ماي 2020 - 22:46
الحمد لله وأسأل الله ان يتم القبض على قاتل اخي المصطفى الذي كان ضحية حادث سير بنواحي سيدي بنور منذ اكثر من عام .واتوجه بالشكر للدرك الملكي الذي لازال يبحث عن الجاني وان شاء الله سيعينهم الله الى الاهتداء الى هذا المجرم .
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7
16 - المعقول الخميس 14 ماي 2020 - 22:54
الفضل لله ثم العمل الدؤوب للشرطة العلمية شكرا لكم
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4
17 - إسلام الخميس 14 ماي 2020 - 22:59
أرفع القبعة للساهرين على حمايتنا، شكرا لرجال السيد الحموشي، لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
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5
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