عصابة "الفار" تسقط في قبضة الدرك بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم سرية برشيد، الجمعة، أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاتخاذ القرار القانوني في حق كل واحد حسب المنسوب إليه، للاشتباه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المنازل والوحدات الصناعية بعاصمة أولاد حريز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالسوالم سرية برشيد تعاملت بالجدية المطلوبة مع شكاية مواطنة، بسطت فيها تعرّض بعض محتويات منزلها الثانوي الكائن بدوار بومعيزة في النفوذ الترابي السوالم للسرقة في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر دركية تابعة لمركز السوالم انتقلت إلى المنزل موضوع الشكاية، بعد الاستماع إلى صاحبته في محضر رسمي، حيث قامت عناصر الضابطة القضائية بالمعاينة، قبل مباشرة الأبحاث التي أسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص على مراحل بكل من دوار "لحلالفة" و"بومعيزة"، من بينهم مشتبه فيه ملقّب بـ"الفار" حديث مغادرة السجن، فضلا عن شخص رابع يشتبه فيه بشراء تجهيزات متحصّلة من السرقة.

واقتادت عناصر الدرك المشتبه فيهم نحو المركز الترابي بالسوالم، وجرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية، حيث اعترفوا بأماكن إخفاء المسروقات، إذ انتقلت عناصر الدرك على الفور إلى منازل بعضهم نواحي برشيد، وتمكّنت من حجز عدد من التجهيزات المسروقة؛ من بينها ثلاجة وآلة تصبين وأفرشة وأوان منزلية وتلفاز وفرن كهربائي.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيهم أقرّوا كذلك بتنفيذهم عملية سرقة مماثلة لبعض الأغراض من داخل وحدة صناعية نواحي برشيد، وتشمل أسلاكا نحاسية وإطارات هوائية خلال شهر أبريل الماضي.