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كُتّاب وآراء
حجز ستة أطنان من الحشيش بـ"معبر الكركرات"
تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الجمعة، من حجز ستة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من الورق المقوى كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 36 سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم وضع السائق المشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتندرج هذه العملية النوعية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
شي مخبي من كورونا و شي مستغل ظروف كورونا بش يدير ما بغا والله راه مطلع على كل شي و غيخلص كل واحد عل فعالو
هذا هو الأصح.
وصلت حتى بلغت الحدود يعني انها قطعت المئات من الكيلومترات من مصدرها بالمناطق الشمالية حتى الحدود الجنوبية ...
هذا يعني ان التجارة الداخلية و الاكتفاء الذاتي و ترويج السموم " عال لعال " ....
اين هي الحواجز الأمنية و اين هي المراقبة الطرقية التي من المفروض ان تمر بهم هذه الشاحنة الشبح ؟؟؟؟
اما عن وصولها فيصعب تفتيش جميع شاحنات النقل الدولي و كدلك ممكن ان تكون المخابرات على علم بها و ارادت معرفة وجهتها و مراقبة المكالمات الهاتفية ربما تتوصل لرؤوس الحربة
* وانتهى الموضوع
.. والى لقاء بعمليات اخرى
فهل هذا الحشيش كله من الشمال ؟ و عليه فالمناطق الشمالية ( بالمعنى القديم ) لا تنتج إلا الحشيش ، و أهلها لا يزرعون شعيرا و لا قمحا و لا فولا و لا عدسا . لا شيء سوى الحشيش.
ولكن الارض وعرة و كلها عبارة عن جبال لا تتوفر على أراض خصبة صالحة للزراعة و ذات مساحات شاسعة .
و هذه مفارقة عجيبة . أرض شبه جذباء تعطي ألاف الاطنان من الحشيش ،و لا تعطي أصحابها كفايتهم من القوت .