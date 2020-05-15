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الرئيسية | حوادث | حجز ستة أطنان من الحشيش بـ"معبر الكركرات"

حجز ستة أطنان من الحشيش بـ"معبر الكركرات"

حجز ستة أطنان من الحشيش بـ"معبر الكركرات"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 ماي 2020 - 21:13

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الجمعة، من حجز ستة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من الورق المقوى كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 36 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم وضع السائق المشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية النوعية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Observateur الجمعة 15 ماي 2020 - 21:35
Très bonne action de la part des autorités sécuritaires du poste frontalier El Guergarat et nos meilleurs félicitations POUR LEUR CONSCIENCE PARTICULIERE.. ! Cependant, je me demande : Comment une telle cargaison de chira a bord d’un Camion TIR a pu traverser toute sa route en passant par des centaines de barrages policières ?!
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3
2 - Me again الجمعة 15 ماي 2020 - 21:37
كيف وصلت تلك الكمية الكبيرة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب رغم آلاف الباراجات ديال البوليس و الجندارم و الآخرين في دخول و خروج و وسط جميع المدن و البلدات و القرى و الدواوير و الاحياء و الزناقي و الفيافي... ؟ هذه العملية مايكون غير شي واحد كبير ليبغا يربح بزربا و يوكل معاه الساهرين على الباراجات و الحدود!
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10
3 - الزغاري الجمعة 15 ماي 2020 - 21:40
على محال لا حول ولا قوة إلا بالله
شي مخبي من كورونا و شي مستغل ظروف كورونا بش يدير ما بغا والله راه مطلع على كل شي و غيخلص كل واحد عل فعالو
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3
4 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 21:43
تمكنت عناصر الجمارك بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني.
هذا هو الأصح.
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7
5 - م.س الجمعة 15 ماي 2020 - 21:50
الناس فالناس والقرعة فمشيط الراس. واش دابا احنا بكورونا ولا فالحشيش واش البوليس يدخلوا الناس لظيورهم ولا الأباطرة للحبس ؟؟ أصحاب الحشيش والتهريب والحريك تا يعموا فالماء العكر
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4
6 - عبدو الجمعة 15 ماي 2020 - 21:55
علاش ميحيدو حظر صحي من مدن امفهاش كوڤي 19 راه عينى من رحا بغنى نخدمو راه مول لكرا تيتسال كراه لكردي تيسال
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-4
7 - البغدادي الجمعة 15 ماي 2020 - 22:05
حجز ستة أطنان من الحشيش بـ"معبر الكركرات"
وصلت حتى بلغت الحدود يعني انها قطعت المئات من الكيلومترات من مصدرها بالمناطق الشمالية حتى الحدود الجنوبية ...
هذا يعني ان التجارة الداخلية و الاكتفاء الذاتي و ترويج السموم " عال لعال " ....
اين هي الحواجز الأمنية و اين هي المراقبة الطرقية التي من المفروض ان تمر بهم هذه الشاحنة الشبح ؟؟؟؟
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1
8 - ولد حميدو الجمعة 15 ماي 2020 - 22:12
و هل الساءق هو صاحب الحشيش بل مجرد خدام و لكن حتى هو يتحمل المسؤولية
اما عن وصولها فيصعب تفتيش جميع شاحنات النقل الدولي و كدلك ممكن ان تكون المخابرات على علم بها و ارادت معرفة وجهتها و مراقبة المكالمات الهاتفية ربما تتوصل لرؤوس الحربة
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0
9 - ليث أطلس الجمعة 15 ماي 2020 - 22:17
وتم القبض على السائق .. حيث تم إحتجازه
* وانتهى الموضوع
.. والى لقاء بعمليات اخرى
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0
10 - أبو بكر الجمعة 15 ماي 2020 - 22:17
ما يثير استغرابي هو الكمية التراكمية لجميع العمليات ، فمرة نسمع 20 طن ، مرة اخرى 15 و مرة 50 طن ، ناهيك عن العمليات التي يتم حجز كميات أقل من طن كامل.

فهل هذا الحشيش كله من الشمال ؟ و عليه فالمناطق الشمالية ( بالمعنى القديم ) لا تنتج إلا الحشيش ، و أهلها لا يزرعون شعيرا و لا قمحا و لا فولا و لا عدسا . لا شيء سوى الحشيش.

ولكن الارض وعرة و كلها عبارة عن جبال لا تتوفر على أراض خصبة صالحة للزراعة و ذات مساحات شاسعة .

و هذه مفارقة عجيبة . أرض شبه جذباء تعطي ألاف الاطنان من الحشيش ،و لا تعطي أصحابها كفايتهم من القوت .
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11 - راي ونتيجة الجمعة 15 ماي 2020 - 22:19
لا بد ان يعمقوا البحث كي يصلوا الى المعني بالامر مول الهمزة اللي شاري الطريق والبراجات ،الى كاينة الدموقراطية لازم يورط معاه عدد كبير من السلطات ، غالبا غادي يمشي فها الساءق ك كبش الفدا ثم يغلق الملف الله يحد الباس
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