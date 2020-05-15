24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:43
|05:23
|12:29
|16:08
|19:26
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تضامن رمضاني يجمع مغاربة في الديار الأمريكية
- صراخ الرضيع .. متى يستدعي استشارة الطبيب؟
- كورونا والأزمة العالمية
- مركز حقوقي ينادي بفتح سوق أسبوعي في شيشاوة
- الغزواني وعنبر وياقوت
زناز: الوباء يعرّي فقهاء الدين .. والأنظمة المغاربية تدعم السلفية (5.00)
ديوان المائدة ـ21ـ .. الطعام معجزة الأرض و"رشوة" متعدّدة المآرب (5.00)
المربون الصالحون يبلغون "الإنصاف" بتحقيق المكرمات وترك المحرمات (5.00)
سلطات الدار البيضاء تغلق الشوارع الكبرى وتحد من حركة السير (5.00)
- 16 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6623 حالة بالمغرب - (223)
- ترامب يعوّل على خبرة السلاوي لإيجاد لقاح ضد فيروس "كورونا" - (206)
- رصيف الصحافة: وزارة الصحة توصي بتمديد "الطوارئ" 15 يوما - (112)
- منيب: المدارس الخاصة "سوبيرمارشيات" للربح السريع في المغرب - (109)
- عدم تراجع مؤشر "R0" يمهّد لتمديد الحجر الصحي في المغرب - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عنصران من القوات المساعدة يعنّفان مسؤولا قضائيا
تعرض أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، زوال الجمعة، لتعنيف جسدي على يد عنصرين من القوات المساعدة، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.
وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها، فإن المسؤول القضائي تم توقيفه من طرف عنصري القوات المساعدة بأحد الحواجز المؤدية إلى الشارع الرئيسي لـ"حومة الشوك" وسط مدينة طنجة، مطالبين منه الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية.
وأضافت المصادر عينها أن المسؤول "المعنف" أدلى للعنصرين بهويته وبصفته القضائية، إلا أنهما كانا يعتقدان أن المعني بالأمر انتحل صفة المسؤول القضائي لعبور حاجز المراقبة، الذي وُضع في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفعهما إلى اقتياده إلى سيارة الخدمة التابعة للقوات المساعدة، وتعنيفه بحضور جمع غفير من المواطنين.
وعلى إثر هذا الاعتداء التي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة "الدرجة الاستثنائية"، فتحت عناصر الشرطة القضائية بعاصمة البوغاز تحقيقا في الموضوع، واستُمع إلى عنصري القوات المساعدة بأمر من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن القيادة العامة للقوات المساعدة دخلت على خط هذه القضية، وستحل لجنة مركزية بطنجة من أجل فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي تعرض له نائب وكيل الملك المذكور، ورفع تقرير مفصل عن النازلة إلى القيادة العامة، من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
عكس ذالك، هاد النائب بحالو بحال كل المواطنين اللذين تم تعنيفهم ، يمشي يتكمش ويطلب السلامة، ولا خاص كاع كل المواطنين اللذين تم تعنيفهم اللجوء إلى القضاء من اجل إنصافهم أيضا،
فكروني بواحد البوليسي أمريكي لونه أشقر أوقف دون سبب امرأة سوداء كانت تركب سيارة فاخرة فحاول التهكم عليها بعد توقيفها لكنه نسي مشيته و بدأ يترعد حين علم أنها والي ولاية نيويورك ههههههه
السيد وراهم الوثائق الرسمية واش يعقل وكيل الملك غادي يخرج باش يدور واش هادو تخلط عليهم الشغل يمشيو للاحياء الشعبية اللي سايبا وفيها البراهش كاع ما مسوقين للحجر الصحي
لماذا لم يدلي السيد نائب الوكيل بالوثيقة التي يتوفر عليها جميع المواطنين و التي توجد فيها هويته ؟ او ان هذا الصنف من الاشخاص رفع عنهم القلم ؟
هذا علاوة على انه قد يكون لم ينجح في إظهار صفته بشكل واضح لهم .. ذلك انه من غير المنطقي ان يعتدوا على قاض و هم مكونيين اساسا على الإنضباط والتنفيذ.... وبالتالي لا ضير في العفو عنهما ...
والنيابة العامة لفتحات تحقيق
والنيابة العامة هي لي اتقدمو عندها في حالة اعتقال
اانيابة العامة هي تحريك الدعوة وبالتالي المتابعة
النيابة العامة هي الشخص المسؤول القضائي المعنف
يعني خد حقك بيدك
يعني مشات ليهم الخدمة والحبس اكيد
الله اكون فعون مخزنية