24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل الجزائر دولة صديقة؟ (5.00)

  2. زناز: الوباء يعرّي فقهاء الدين .. والأنظمة المغاربية تدعم السلفية (5.00)

  3. ديوان المائدة ـ21ـ .. الطعام معجزة الأرض و"رشوة" متعدّدة المآرب (5.00)

  4. المربون الصالحون يبلغون "الإنصاف" بتحقيق المكرمات وترك المحرمات (5.00)

  5. سلطات الدار البيضاء تغلق الشوارع الكبرى وتحد من حركة السير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | عنصران من القوات المساعدة يعنّفان مسؤولا قضائيا

عنصران من القوات المساعدة يعنّفان مسؤولا قضائيا

عنصران من القوات المساعدة يعنّفان مسؤولا قضائيا
محمد ايت حساين
الجمعة 15 ماي 2020 - 22:55

تعرض أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، زوال الجمعة، لتعنيف جسدي على يد عنصرين من القوات المساعدة، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها، فإن المسؤول القضائي تم توقيفه من طرف عنصري القوات المساعدة بأحد الحواجز المؤدية إلى الشارع الرئيسي لـ"حومة الشوك" وسط مدينة طنجة، مطالبين منه الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية.

وأضافت المصادر عينها أن المسؤول "المعنف" أدلى للعنصرين بهويته وبصفته القضائية، إلا أنهما كانا يعتقدان أن المعني بالأمر انتحل صفة المسؤول القضائي لعبور حاجز المراقبة، الذي وُضع في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفعهما إلى اقتياده إلى سيارة الخدمة التابعة للقوات المساعدة، وتعنيفه بحضور جمع غفير من المواطنين.

وعلى إثر هذا الاعتداء التي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة "الدرجة الاستثنائية"، فتحت عناصر الشرطة القضائية بعاصمة البوغاز تحقيقا في الموضوع، واستُمع إلى عنصري القوات المساعدة بأمر من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن القيادة العامة للقوات المساعدة دخلت على خط هذه القضية، وستحل لجنة مركزية بطنجة من أجل فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي تعرض له نائب وكيل الملك المذكور، ورفع تقرير مفصل عن النازلة إلى القيادة العامة، من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - AKRAM الجمعة 15 ماي 2020 - 23:17
عجيب أمركم ، عندما يعنف المواطن البسيط لا تحركون ساكنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
166
2 - زمور الجمعة 15 ماي 2020 - 23:18
فقط لانه وكيل الملك والشعب يصرفق ويبربق يوميا وبادلة الفديوهات المهم .... غادي اتنازل وكيل الملك ان شاء الله . السلطوية والسفيل عطي لمو عبارة تعلموها اثناء تكوينهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
3 - bouir الجمعة 15 ماي 2020 - 23:19
كن كان مواطن بسيط كن مشات على عينيه ضلابة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
4 - المغرب الجمعة 15 ماي 2020 - 23:20
بالنسبة لي إذا كان يحمل معه الشهادة الإستثنائية ، فيجب فتح تحقيق في الموضوع إضافة إلى كل تلك العاصفة التي تحدث عنها هذا المقال،
عكس ذالك، هاد النائب بحالو بحال كل المواطنين اللذين تم تعنيفهم ، يمشي يتكمش ويطلب السلامة، ولا خاص كاع كل المواطنين اللذين تم تعنيفهم اللجوء إلى القضاء من اجل إنصافهم أيضا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
5 - المعقول الجمعة 15 ماي 2020 - 23:21
كان الله في عون عنصري القوات المساعدة.لم يقوموا سوى بواجبهما المهني.اتمنى أن جيدا الدعم اللازم من طرف ادارتهما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - العقلية البائدة الجمعة 15 ماي 2020 - 23:23
هناك بعض من أفراد القوات المساعدة بدؤوا يظهرون وكأنهم اسود في هاته الجائحة ويعنفون كل من يشكون في أمره عكس الشرطة والدرك.ولايزالون وكأنهم في مغرب الثمانينيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - hasan lmasfiwi الجمعة 15 ماي 2020 - 23:24
عندهم تعليمات باش ميسمعو لحد على أساس أن المغاربة كدبين هههههههه
فكروني بواحد البوليسي أمريكي لونه أشقر أوقف دون سبب امرأة سوداء كانت تركب سيارة فاخرة فحاول التهكم عليها بعد توقيفها لكنه نسي مشيته و بدأ يترعد حين علم أنها والي ولاية نيويورك ههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Omrane الجمعة 15 ماي 2020 - 23:24
بالأمس القريب عنف أشخاص على يد القايد المعلوم ،حينها قال وزير الداخلية : مثل الأب الذي يعنف أولاده . اليوم يعنف نائب وكيل الملك وتقوم الدنيا من أجله . هم كذلك عاملوه مثل الابن ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Fellah الجمعة 15 ماي 2020 - 23:26
الله يسامح في هذا العواشر...الساعة للله!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:26
لو كان في ذاك الحاجز رجل شرطة لادرك هوية الشخص لكن رجال القوات المساعدة مثلهم مثل اعوان السلطة متسرعين في تصرفاتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - Hakim الجمعة 15 ماي 2020 - 23:27
لأفراد القوات المساعدة الحق في تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء. ارجوا ان نحسب هذه المعاملة لهم وليس ضدهم، لانهم يطبقون أوامر صارمة لتنفيذ الحجر الصحي. فما كان على هذا المواطن (قاضيا او نائبا) إلا ان يمتثل للقانون بالادلاء بوثيقة التنقل مثله مثل غيره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - المسامح كريم الجمعة 15 ماي 2020 - 23:27
مساكن جابو الربحة
السيد وراهم الوثائق الرسمية واش يعقل وكيل الملك غادي يخرج باش يدور واش هادو تخلط عليهم الشغل يمشيو للاحياء الشعبية اللي سايبا وفيها البراهش كاع ما مسوقين للحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الكل سواء أمام الفنون الجمعة 15 ماي 2020 - 23:28
يجب أن يدقوا من الكأس الذي يشرب منه جميع المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عمرنا نتقدمو الجمعة 15 ماي 2020 - 23:29
مشكلة في التكوين يجب إعادة النظر في تكوين المخازينة وان يعلموا ان وكيل الملك تتعدي جنراله وتتعدى المدير العام للامن الوطني ولكن هيهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - simo الجمعة 15 ماي 2020 - 23:30
وكيل الملك يعني الملك عاطيه وكالة باش يحكم فالمحكمة..ههههه ناري عوروها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - mazhari mohamed الجمعة 15 ماي 2020 - 23:32
c'est lui qu'il faut juger et non pas les elements de F.A ils ont applique que les consignes , pourquoi ce substitut n'a pas montrer l'autorisation de circuler et savoir aussi est ce qu'il portait le masque de protection
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - عروبي فاهم شويا الجمعة 15 ماي 2020 - 23:32
واش لمخزنيا مقرينش واش الوكيل معنديش ورقة التنقل باشاعطيها المخزنيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - السلام عليكم الجمعة 15 ماي 2020 - 23:33
هذا الخبر ستلتقطها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وتجعل منه مادة دسمة في تقاريرها المعتادة عن الحريات بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - رماش حسن الجمعة 15 ماي 2020 - 23:34
كاين شي حاجة ممفهوماش في هذه القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - احمد الجمعة 15 ماي 2020 - 23:35
هدا ما فعلوه مع نائب وكيل الملك فما بالك مع مواطن عادي يجب معاقبة كل من لا يحترم المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عمرو حوتي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:36
كن تعطات الأوامر للقوات المساعدة تمشي الأمور في الطريق الصحيح أما بالنسبة للتحقيق فالقوات المساعدة عسكريين يجب أن يكون التحقيق في إدارة الدرك الملكي وليس في مركز الشرطة المدنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - العزوزي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:37
هو راه مواطن بحالوا بحال الناس الصفة ديالو فالمحكمة ماشي فالشارع وفالحمام وفالسوق والمخازنية داروا غير المطلوب منهم هما سولوه على الورقة التنقل ماسولوهش شنو تادير فخدمتك وهو بغا يخلعهم ويبان عليهم بالصفة ديالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - azrou999 الجمعة 15 ماي 2020 - 23:39
حسبي الله و نعم الوكيل
لماذا لم يدلي السيد نائب الوكيل بالوثيقة التي يتوفر عليها جميع المواطنين و التي توجد فيها هويته ؟ او ان هذا الصنف من الاشخاص رفع عنهم القلم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Rien de rien الجمعة 15 ماي 2020 - 23:40
ils appliquent leurs devoires apres l arrangement ok
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 23:40
أتسائل ماذا لو كان مواطن عادي كيف ما شاهدناه في فيديوهات كثيرة هل سيفتحون تحقيق في عين المكان ويوقفون العنصرين ؟؟؟ الاجابة واضحة وضوح الشمس بالطبع لا لانه ولحد الان كل من تم تعنيفهم بشكل وحشي ليس لهم سوى الله ولم يأخذ احد لهم حقهم لك الله يا المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - السي العياشي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:41
بحالو بحال ولاد الشعب حتى هو يدوق حقو من الحكرة وثانيا فين خارج بلا رخصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مغربي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:41
و ماذا عن ضحايا تعنيف المواطنين من طرف بعض رجال السلطة و لا يبما بطلة اليوسوفية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - حسن بن علي الجمعة 15 ماي 2020 - 23:42
الخلل في ان قاضي النيابة العامة لم يظهر رخصة التنقل الإستثنائي للعمل ... هذه الأخيرة هي المطلوبة وليس البطاقة المهنية ...خاصة ان افراد القوات المساعدة لا يعرفون شيئا اسمه الإجتهاد ... فالتعليمات الصادرة لهم هي فحص رخص التنقل ....
هذا علاوة على انه قد يكون لم ينجح في إظهار صفته بشكل واضح لهم .. ذلك انه من غير المنطقي ان يعتدوا على قاض و هم مكونيين اساسا على الإنضباط والتنفيذ.... وبالتالي لا ضير في العفو عنهما ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - دورة المخزن الجمعة 15 ماي 2020 - 23:42
المعلوم لدى كل المواطنين اي الشعب باكمله موظفين وعمال وغير عاملين، انه يجب استصدار ترخيص تنقل استثنائي من طرف السلطة المحلية بالنسبة للمواطنين واستصحاب رخصة التنقل بالتسبة للعاملين النشطين من طرف رؤساء مصالحهم الادارية او مديريهم او رب عملهم، فإذا قدم السيد نائب وكيل الملك الترخيص بتنقله ، فإن عنصري ق.س. يكونان قد اضافا عنصر التشديد لنفسيهما ولِما قام به زملاؤهما في بعض أرجاء البلاد ، كمدينة اليوسفية مثلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 15 ماي 2020 - 23:44
تذكروا انه منذ بداية الحجر الصحي استفزوا وأهانوا عدة افراد ولكن لم يتم التحقيق معهم بل انهم تعدوا على فرد فرد عليهم الا انهم لفقوا له تهمة الاٍرهاب واطلقوا عليه صفة بولحية كأنها جرم يستحق العقاب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - عاش جلالة الشعب نصره الله الجمعة 15 ماي 2020 - 23:44
لو كان مواطن بسيط كاع ميبحثو في القظية وبحال الى ما وقع والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - زكرياء لعموري الجمعة 15 ماي 2020 - 23:45
معامن طاحو ، مع ممثل النيابة العامة
والنيابة العامة لفتحات تحقيق
والنيابة العامة هي لي اتقدمو عندها في حالة اعتقال
اانيابة العامة هي تحريك الدعوة وبالتالي المتابعة
النيابة العامة هي الشخص المسؤول القضائي المعنف
يعني خد حقك بيدك
يعني مشات ليهم الخدمة والحبس اكيد
الله اكون فعون مخزنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.