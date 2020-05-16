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الرئيسية | حوادث | تفكيك مصنع تقليدي لـ"ماء الحياة" في أولاد تايمة

تفكيك مصنع تقليدي لـ"ماء الحياة" في أولاد تايمة

تفكيك مصنع تقليدي لـ"ماء الحياة" في أولاد تايمة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 16 ماي 2020 - 12:09

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، ضواحي إقليم تارودانت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، الجمعة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج الخمور التقليدية (الماحيا).

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقه، قبل أن تُمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله، الذي كان يستغله كمصنع تقليدي لإعداد الخمور، من حجز ما يناهز نصف طن من المواد الأولية المستعملة في تحضير هذه المادة، وكميات أخرى منها جاهزة للبيع، فضلا عن مجموعة من المعدات التي تستعمل في تصنيعها.

واحتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية لتارودانت.

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