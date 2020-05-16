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الرئيسية | حوادث | من الفقرِ إلى الموت .. قصّة وفاة مغربية داخل مرحاض في مليلية

من الفقرِ إلى الموت .. قصّة وفاة مغربية داخل مرحاض في مليلية

من الفقرِ إلى الموت .. قصّة وفاة مغربية داخل مرحاض في مليلية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 16 ماي 2020 - 22:54

قبلَ شهرين، كانت الطّريق معبّدة إلى مليلية. تلكَ المدينة المحتلّة التي لطالما قصدتها بحثاً عن عملٍ لم تجده بينَ أحضانِ وطنها. كان لا بدّ أن تبحثَ عن مصدر رزقٍ حتّى في عزّ جائحة "كورونا"، إلا أنّ الجائحة كانت أقوى من صلابتها بعدما ظلّت عالقة في الثّغر المحتل حتّى انتهى بها الحالُ جثّة هامدة منسيةً.

بقيّة القصّة تحكيها والدتها المكلومة، فاطمة السيشاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلةً: "ابنتي كانت تعبرُ إلى مليلية المحتلّة لكيْ تُساعدني على مواجهة مطبّات الحياة وكدر العيش، لقد سُلبت منّي ابنتي (...) بغيت بنتي حكيمة".

وتحكي الأم المفجوعة بفراق ابنتها أنها تلقت خبر الوفاة في تمام الساعة السابعة بالتّوقيت المغربي. ووفقاً لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فمن المقرّر أن يتمّ دفنُ جثّة المغربية العالقة في المقبرة الإسلامية بمليلية المحتلّة، بينما تطالبُ والدتها بإعادة "جثّتها فوراً إلى مسقطِ رأسها بالدّرويش".

ويتعلّق الأمر بشابّة مغربية، تدعى حكيمة العرياني، تبلغ من العمر حوالي 34 سنة وتنحدر من مدينة الدرويش بحي أولاد علي بنحمو، عثرت الشّرطة الإسبانية على جثّتها في ظروف غامضة بقاعة "بلاصا دي تورو" (حلبة الثيران) بمدينة مليلية المحتلّة.

وطالبت والدة العالقة المتوفاة، التي كانت تشتغل في المدينة ذاتها، السّلطات المغربية بنقل جثّتها من مليلية إلى الدرويش عبر معبر بني أنصار القريب من مسقطِ رأسها، قائلة: "بغيت نشم ريحة بنتي... بغيت ندفن بنتي بيدي".

ولا تعرفُ عائلة المغربية المتوفاة ظروف الحادث ولا كيفية العثور على جثّة ابنتها منسية داخل مرحاض عمومي بالقرب من ساحة الثّيران الشّهيرة في مليلية المحتلة. وقالت والدة الراحلة: "معرفينْ والو. بغيت بنتي نرجعها للمغرب".

وقد عثر أحد حراس الأمن الخاصّ الإسباني على جثّة الشّابة، وهي من المغاربة العالقين بالثغر المحتلّ، داخل مرحاضٍ جثّةً هامدة، ليقوم فورا بربط الاتصال برجال الأمن.

ونُقلت جثّة الشابة المتوفّاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمليلية لإخضاعها للتشريح الطبّي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسبانية إلى أنّ جسد الشابة المغربية يخلو من أيّ آثار عنف، مرجحةً أن تكون الوفاة نتيجة جلطة دماغية.

ويُذكر أن نحو 500 من المواطنين المغاربة ظلّوا عالقين في مدينة مليلية بعد إغلاق المعابر الحدودية شهر مارس المنصرم، تولّت السلطات المغربية، الجمعة، نقل 200 منهم على متن حافلات، في انتظار نقل الآخرين في غضون الأيام المقبلة.

وكانت حكومة مليلية قد نقلت المواطنين المغاربة العالقين إلى قاعة "بلاصا دي تورو" في وقت سابق، بعد أن قضوا أيامًا داخل خيام مؤقّتة نُصبت في إحدى ساحات المدينة غداة إغلاق المعابر الحدودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - مهاجر السبت 16 ماي 2020 - 23:12
انا مفهمتس بضعة امتار و مخلوهاش تدخل.قتلتوها بفقصة.الله يرحمها و يصبر واليدها
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119
2 - أبو رقية السبت 16 ماي 2020 - 23:13
مهم كان التعليق .. لا يكفي .. جعلها الله من شهداء لقمة العيش .
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87
3 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 23:14
انا ليلاه وأنا اليه راجعون يارب ترحمها وتوسع متواها
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37
4 - عبد الله السبت 16 ماي 2020 - 23:15
ليس الموت ما افجعني و لكن كرامة الانسان المغربي.
الله ياخذ الحق فلي كان سباب في انحطاط كرامة الانسان المغربي.
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144
5 - Adil HAR السبت 16 ماي 2020 - 23:15
انا لله وانا اليه راجعون، هذا هو حال المغاربة داخل وخارج الوطن المعاناة التي يعانيها الشعب من سوء السياسة والتهافت على المناصب غير مكترثين لمعانات الشعب فقط التفكير في الكرسي والانتخابات الفاشلة لك الله يا أحلى وطن في العالم.
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93
6 - Marususume السبت 16 ماي 2020 - 23:16
الله يرحم الفقيدة و يصبّر أمها و عائلتها.
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58
7 - Ali 29 السبت 16 ماي 2020 - 23:17
والله شئ مؤسف رانا نشوفوا المغاربة يهانوا في كامل دول العالم شفنا من قبل حالات النساء العاملات في الحقول الإسبانية و الخادمات في دول الخليج و المغاربة المهانون امام السفارة المغربية في باريس و و و و مابقات لا كرامة لا إنسانية ...الله يجيب الخير
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77
8 - شخص مر من هنا السبت 16 ماي 2020 - 23:17
إختلفت الاسباب والموت واحد .الله يرحمها . فينكم اللي باغيين تمديد الحجر .رام ماكاين غير الله والموة .وصية لمالين لفلوس اكثرو من الصدقات فالصدقات كتزيد فالعمر.
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39
9 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 23:19
إنا لله وإنا إليه راجعون .ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.لدي احد افراد اسرتي رحمه الله بالنقبرة الإسلامية بمليلية.. وكلما كنت ازوره حسب الظروف كنت اتمنى ان تكون المقابر بالمغرب على ذلك الشكل المنظم والمحترم والمرقم وكأنك في تجزئة اقطعة ارضية.. رحم الله جميع موتانا.
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33
10 - شهيدة لقمة العيش السبت 16 ماي 2020 - 23:19
الله يرحمها انا لله وانا اليه راجعون والصراحة بلادنا مهمشة وما فيها ما يدار وكولشي باغي يهاجر
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32
11 - عبدالله السبت 16 ماي 2020 - 23:22
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارزق أهلها الصبر
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17
12 - قاطن بمدينة مليلية السبت 16 ماي 2020 - 23:23
ان لله وان اليه راجعون رحم اللّٰه الفقيدة واسكنها فسيح جناته
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21
13 - كمال المنصوري السبت 16 ماي 2020 - 23:23
الحكومة و السلطة التي رفضت عودة المحاصرين تتحول مسؤولية وفاتها و مسؤولية ضياع حقوق المهاجرين الذين سُجُنوا في المغرب ففقدوا أموالهم و وظائفهم لا لشيئٍ إلا لأنهم يحملون الجنسية المغربية.
سمعت أن بعض المهاجرين سيلجؤون للمحاكم الدولية لرفع قضايا على الدولة المغربية التي ضيعت حقوقهم و لم تتركهم يعودون لأوطانهم مع العلم أن عودتهم ليس فيها أي خطر على المغرب و المغاربة.
للأسف لدينا مسؤولون و مستشارون كثيرون يتقاضون الملايين و يخربون الوطن بسياساتهم الفاشلة.
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66
14 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 23:23
في الوقت الذي كانت الدول أوربية ودولة أمريكا تجلي رعاياها ،كان المغرب يقف بالمرصاد للمواطنين المغاربة وكأنهم نازحون ،في أيام الطبيعية كانت الدولة تستقبلهم بالورود لأنهم يجلبون أورو ودولار ولكن في كدبة كورونا أشتروا صمت الدولة والمغاربة العقلاء يفهمون جليا أن كورونا مجرد لعبة خبيثة وأيام سيسقط القناع ويظهر الخفي الأعظم
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50
15 - Emigre السبت 16 ماي 2020 - 23:24
على الملك و مستشاريه التصالح مع المواطنين المغاربة فورا بإعطاء هم حقوقا كاملة مكمولة و محاسبة المفسدين ايا كلنوا و محاسبة من كان وراء غلق الحدود تم اعادة الثقة للجالية و طلب المسامحة منهم من طرف الديوان الملكي فبل ان يفوت الأوان لان النظام قد أخطأ و جنى في حق المغاربة العالقين خارج أو داخل المغرب
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29
16 - خالد السبت 16 ماي 2020 - 23:27
رحمها الله و لكن لمادا المغربيات لا يردن العمل مع اسر مغربية باجرة السميك و امتيازات اخرى حتى انها تستعين بخدمات فلبينيات و اندونيسيات
فادا وقعت مشاكل مع بعض العاءلات فعلينا ان لا نعمم لان هناك قوانين اصبحت تطبق على التشغيل
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-19
17 - عالقة السبت 16 ماي 2020 - 23:27
نحتسبها عند الله من الشهداء يكفي انها توفيت في أيام مباركة وهي العشر الأواخر من ر مضان يكون فيها العتق من النار وفي ليلة الجمعة عدا عن معاناتها لأكثر من شهرين وهي بعيدة عن اهلها والأهم انها كانت سببا في إنهاء معاناة العشرات وقد يصل إلى الالاف ان استوعبت الحكومة الدرس قبل أن تتازم الامور اكثر اللهم اجعلها في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وان لله وان اليه راجعون
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9
18 - يوسف السبت 16 ماي 2020 - 23:27
الناس معندها متاكل وتشرب والبنت باينة تفقصات بالظغط العصبي والنفسي، الناس مظغوطة غادي نسمعو بحالات الانتحار الى بقا الحجر الصحي يجب التعايش مع الحجر الصحي راه ماشي معقولة تبقى البلاد مسدودة،الناس غتموت بالفقصة والظغط كثر م غتموت بكورونا،اللي تصاب بكورونا كيدخل للسبيطار كيخرج بحال الحلوف من بعد اسبوعين،طلقو الناس ترزق الله
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16
19 - kawtar azz السبت 16 ماي 2020 - 23:29
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب العالمين ويصبر والدتها ...
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7
20 - Nono السبت 16 ماي 2020 - 23:29
رحم الله الفقيدة واسكنها الفردوس ماجرى لها بسبب من اللامبالاة من السلطات المغربية التي اعتمدت باهمال العالقين مما عانوا من التشرد حسبنا الله ونعم الوكيل على دولة التشريد والاهمال لشعبها المسلوب من حقوقه
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11
21 - زين العابدين السبت 16 ماي 2020 - 23:30
ما عسي اقول بعد الدي قيل سوي انا لله وانا اليه راجعون
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5
22 - أم مكلومة السبت 16 ماي 2020 - 23:31
لا حول و لا قوة إلا بالله. إنا لله و إنا إليه راجعون. تعازي الصادقة و القلب يدمي لوفاة نخوة و رجولة جميع المغاربة المستعبدين في الإرض. رحمك الله ابنتي حكيمة، أنت السابقة و نحن اللاحقون، حاشا أن يكون في بلاد المغرب رجال بل قطيع من الخرفان تبعبع لذكور الآتان التي تقوده إلى الهاوية بإذن الله.
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16
23 - Rachkhouri السبت 16 ماي 2020 - 23:37
كرامتنا تهان في كل مكان. لماذا لماذا يا بلادي؟ فخيراتك مسلوبة ونعيش الفقر. وإن لم يكن فقرا، بماذا تسمون عدد القفف التي توزع على الناس؟ إنه اعتراف بالجوع. أليس كذلك؟
لا تطعمني سمكة، ولكن علمني كيف أصطادها.
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11
24 - الله يرحمها السبت 16 ماي 2020 - 23:38
الموت ديال هذه السيدة يدل على قيمة المواطن المغربي بالنسبة للحكومة والمسؤولين مسكينه ماتت بالفقسة وكيف لا حينما ترى المغاربة في كل مكان في العالم يطلبون العودة إلى وطنهم كباقي البشر ولكن لمن تنادي في حين يتسابق المسؤولين الى نقل المواطنين الاجانب الى يلدانهم وارضائهم كما فعلوا مع الحاصلين اليهود حيت تم ترحيلهم على متن طائرة ملكية تتوفر على جميع انواع الرفاهية لك الله ايها الموطن
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12
25 - مصطفى السبت 16 ماي 2020 - 23:39
رحمها الله و غفر لها إن شاء الله لكن الغريب هو أننا في زمن من الغريب فيه ألا يتوفر شخص على هاتف نقال حتى يمكنه من الإتصال بذويه و خصوصا عندما يكون في حالة خطر إذا لو كان معها هاتف من منعها أو ما هو المانع الذي جعلها لا تتصل ؟
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1
26 - بوعزة السبت 16 ماي 2020 - 23:40
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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0
27 - حسن بن علي السبت 16 ماي 2020 - 23:43
الـــــــــــى 13 ........ المنصوري
انت تقول اشياء لا تعني شيئا ........... تحدثت لمجرد انك تريد الحديث رغم ان لاشيء لديك يقال.
الحجر الصحي يعني إغلاق الحدود برا وبحرا و جوا ...
الدول التي تراخت او تأخرت في ذلك كانت حصيلنها ثقيلة ... الولايات المتحدة بلغت حوالي 90000 وفاة و العداد مستمر في العد.
- السيدة توفيت ذلك اجلها ... إن انقضى اجلها فستموت ولو كانت في منزلها.
- بعض الناس يريدون رفع دعاوي في لاهاي ... أعلى ما فخيلهوم اركبوه.
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-30
28 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 23:46
ان لله وان اليه راجعون تعازينا الحارة إلى أسرة المرحومة
اللهم الهم ذويها الصبر والسلوان...
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1
29 - كارثة بكل المقاييس السبت 16 ماي 2020 - 23:49
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها ويصبر أمها واقربائها

ضحية لعبة سياسية
اللي عندو الخبث وكيعرف لقوالب كيضحك على مول النية للي بصفر تجربة سياسية وهما بجوج فخندق واحد : راه ادا فتحنا لحدود كتدخل كورونا وراه ادا فتحنا المطارات تنتشر كورونا وراه ادا يمحنا باي نوع تنقل بين المدن تنتشر كورونا واا عمي خصنا نحاربو كورونا واي فشل سندفع ثمنه وفديك الساعة لا انا لا انت وكل واحد مشكل معنا هاد الحكومة راه مشا فيها واللاعب الاخر من برا رجل على رجل مريح مع راسوو كيتفرج مرة مع مدريد مرة برشلونة المهم لا تنتهي الليچا انا المستفيد الاكبر . شكون قالها لك؟ راه كلشي خاسرين اعمي.
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-1
30 - محمد السبت 16 ماي 2020 - 23:49
سؤال: لم لم تخبر الدولة بخطة اجلاء الرعايا وتقول انه تقرر في اليوم الفلاني اجلاء كذا من العالقين بمليلية؟؟؟ اسلوب ماكر تنتهجه الدولة يلفه الغموض وغياب الشفافية..... دابا خص في كل منطقة بها العالقين يموت شي حد بجلطة من كثر الذل والهم الذي يعيش فيه باش تبدار الدولة لاجلاء الناس العالقين هناك..
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2
31 - Abdou السبت 16 ماي 2020 - 23:50
لم يتبقى للناس في هذا البلد الا المآسي. عندما اتأمل الوضع طيلة العقود الأخيرة ارى كثيرا من الناس يفرحون ويزغرتون عندما ينجبون طفلا ويحملونه رضيعا في ذروعهم ويقبلونه والكل يطلب حمله والتنعم برؤيته. فيكبر ذلك الطفل ووالديه يتطلعون الى مستقبل زاهر له. لكن بعض مضي سنين تخيب الامال وتتحول الاحلام الى كوابيس فترى الشباب يضيعون ويقاسون من أجل لقمة عيش ويضطرون يوميا وفي كل لحظة الى مجابهة قساوة الواقع بدون أي أفق يلمح لهم بنهاية المعاناة.
الفرق كبير جدا بين فرحة المجيئ الى الدنيا وتعاسة طريقها الطويل.
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3
32 - الحيين السبت 16 ماي 2020 - 23:50
ما فعلت الدولة المغربية بأبنائها العالقين لن ينساه المغاربة ابدا لهذه الحكومة واين الوزارة الخارجية المغربية واللجان المكلفة بالمغاربة في الخارج. في البرلمان المغربي. وهل الدول التي قامت بارجاع مواطنيها مثل الجزائر وموريتانيا وتونس ومصر وغيرهم احين منا حالا؟
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4
33 - مواطن السبت 16 ماي 2020 - 23:50
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته. إن الله يمهل ولا يهمل و الظلم ظلمات يوم القيامة.
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2
34 - عبدو السبت 16 ماي 2020 - 23:51
الله ارحمها مسكينة وان يدخلها الله الجنة بغير حساب.واقول للمسؤولين المغاربة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم هده الشهيدة سوف تقتص منكم غدا امام الله
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35 - derouich السبت 16 ماي 2020 - 23:51
رحمها الله، ورزق أهلها الصبر، لله الأمر من قبل ومن بعد
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1
36 - عبد الله السبت 16 ماي 2020 - 23:51
على رقبة المسؤلين ستين يوم وهما يبكيو ويرغبو ولامن يرحم ماتت وهي تتمنا لقاء امها ماتت والام تنتضر قرار من المسؤلين تفرح ببنتها
عند ربك تجتمع الخصوم
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3
37 - الادريسي محمد السبت 16 ماي 2020 - 23:57
شهداء لقمة العيش,,, لاعزاء لهذه الحكومة اللتي تعيش في عالم آخر ولا يعرفون كيف يدعمون هؤلاء الشباب الجميل,,,اقترح على الحكومة ان تخصص مبلغ من المال لكل فتيات المغرب حفاظا على كرامتهن
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4
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