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كُتّاب وآراء
أمن تزنيت يوقف متورطين في الاتجار بالمخدرات
عرضت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بتزنيت، الجمعة، أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطهم في أفعال إجرامية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار فيها والسرقة وخرق حالة الطوارئ الصحية.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن عملية توقيف المشتبه فيهم الأربعة، جاءت على إثر كمين محكم نصبته المصالح الأمنية، إذ أسفر عن توقيف أحد مروجي المخدرات بالمجال الحضري لتزنيت، قبل أن يفضي البحث التمهيدي إلى توقيف ثلاثة من شركائه.
وأضافت المصادر نفسها أن إجراءات التفتيش المنجزة على منازل الموقوفين في هذه القضية، مكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا معدة للبيع، ومجموعة من المسروقات التي كانت موضوع شكايات سابقة.
وجرى تقديم الأظناء الأربعة أمام هيئة الحكم بابتدائية تزنيت، التي قررت منحهم مهلة لإعداد الدفاع وتأجيل النظر في الملف إلى غاية الاثنين المقبل.