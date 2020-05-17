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الرئيسية | حوادث | شاب يقتل عمه عقب خلاف أسري بالدار البيضاء

شاب يقتل عمه عقب خلاف أسري بالدار البيضاء

شاب يقتل عمه عقب خلاف أسري بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 17 ماي 2020 - 00:22

اهتزت عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، ليلة السبت، على وقع جريمة قتل بشعة بدوار "بيه"، نفذها شاب في حق عمه البالغ من العمر 51 عاما.

وحسب مصادر محلية، فإن شابا في الثلاثينيات من العمر، أقدم بعد الإفطار، إثر خلاف مع عمه، على توجيه طعنة قاتلة له، ليسقط الضحية مدرجا في الدماء ويلفظ أنفاسه قبل نقله صوب مستعجلات مستشفى المنصور.

وأكدت المصادر نفسها أنه فور انتشار الخبر، حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الدائرة الأمنية "الحي الإداري"، إذ تم إيقاف المشتبه فيه على الفور ونقله إلى الدائرة المذكورة من أجل التحقيق معه، فيما استُمع إلى زوجة الضحية حول الواقعة.

وفِي الوقت الذي لم تكشف فيه أسباب هذه الجريمة التي هزت عين السبع، فإن بعض المصادر ذهبت إلى وجود خلاف أسري دفع المشتبه فيه في لحظة غضب إلى إنهاء حياة عمه.

وجرى بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات من أجل التشريح، فيما يتم التحقيق مع المشتبه فيه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الصبر الأحد 17 ماي 2020 - 00:45
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، رحمه الله سبحانه وتعالى،سجنت رأسك بيدك الى الأبد،او الإعدام،لأنك تهورت ايها الشاب اين الصبر،ولو عمل ما عمل يبقا عمك،ولو وقع نفترض خلاف مع ابيك لا تتدخل بينهم لأن يوم او بعض يتصالحا،لكن شهر رمضان بريء منك ومن افعالك،الله يهدي ما خلق.
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35
2 - زين العابدين الأحد 17 ماي 2020 - 00:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل كيف تشتت اواصير الدم والقرابه فاصبحت الروح رخيصة لهاده الدرجه الله الله لك الله يا أمة الاسلام
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19
3 - مغربية الأحد 17 ماي 2020 - 00:48
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله
إنتهى الكلام مآ بقى ما يعجب ولآ مآ يتقال
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23
4 - [email protected] الأحد 17 ماي 2020 - 00:48
ياربي السلامة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك،لطفك يا رب
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20
5 - الغرباوي الأحد 17 ماي 2020 - 00:48
يقول الله سبحانه وتعالى ، من قتل مؤمنا متعمدا جزاءه جهنم خالدين فيها أبدا،صدق الله العظيم.
إذا قتلت نفسا كأنما قتلت الجميع،يجب القصاص في حقك شاب متهور.
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14
6 - محمد الزموري الأحد 17 ماي 2020 - 00:49
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب
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7
7 - slimani الأحد 17 ماي 2020 - 00:51
إنا لله و إن إليه راجعون يا ربي تسترنا من هاد الوباء و من هاد شي ليكنسمعو كل نهار واحد شنق راسو واحد لاح راسو من سطح و و و و ........
ياربي تشوف من حالنا جميعاً
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9
8 - لطفك يا الله الأحد 17 ماي 2020 - 00:56
في كل مرة أكون في خلاف مع شخصا ما، أبتعد عن المكان الذي يتواجد فيه هذا الشخص قدر الإمكان، ليتبين لي فيما بعد أنني اتخدت القرار الصحيح، و غالبا ما يأتي الطرف الآخر لطلب الإعتذار مني. وبالمناسبة فأنا جد آسف لقراءة هذا الخبر، أطلب من الله أن يرحم الضحية و أن يعين عائلة الضحية و مرتكب الجريمة لتخطي هذه الفاجعة. الله يكتب علينا المكاتب د الخير.
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9 - khaald الأحد 17 ماي 2020 - 00:59
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا...لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. وكأنه قتل أباه
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10 - hmou الأحد 17 ماي 2020 - 01:01
أين الاطباء النفسانيون ، أين رجال الدين المتنورين ،
أشنو هادشي ليكنسمعو يوميا مع كثرة الجرائم والقتل لأتفه الاسباب مثل مبلغ مال صغير أو سيجارة أو سوء تفاهم بسيط ويدخل الشيطان ليحرض أحدهم على أخد السكين وطعن زميله أو قريبه
لاحول ولا قوة الابالله العظيم
نريد جميع وسائل اعلامنا أن تمتلئ بالمعالجين النفسيين لكي يرطبو القلوب المتحجرة
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11 - karim el mak الأحد 17 ماي 2020 - 01:01
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
لله يرحمو يارب ويجب معاقبة الجاني باشد العقوبات
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12 - ayoub الأحد 17 ماي 2020 - 01:04
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب العالمين
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13 - محمد احسينة الأحد 17 ماي 2020 - 01:13
المهم باختصار عدم تطبيق العقوبة الاكثر تشددا بل ليس فقط النطق بها بل تطبيقها الا و هي عقوبة الاعدام لن نكون احسن من امريكا و لا مصر و لا غيرها من الدول لان تطبيقها يجعل كل من سولت له نفسه القيام بجريمة ان يضع نصب عينه انه اذا اقدم على فعل جرمي خطير فمصيره هو الاعدام
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14 - مغربي وافتخر الأحد 17 ماي 2020 - 01:15
لا حول ولا قوة الا بالله يابربي تلطف بينا
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