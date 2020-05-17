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كُتّاب وآراء
شاب يقتل عمه عقب خلاف أسري بالدار البيضاء
اهتزت عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، ليلة السبت، على وقع جريمة قتل بشعة بدوار "بيه"، نفذها شاب في حق عمه البالغ من العمر 51 عاما.
وحسب مصادر محلية، فإن شابا في الثلاثينيات من العمر، أقدم بعد الإفطار، إثر خلاف مع عمه، على توجيه طعنة قاتلة له، ليسقط الضحية مدرجا في الدماء ويلفظ أنفاسه قبل نقله صوب مستعجلات مستشفى المنصور.
وأكدت المصادر نفسها أنه فور انتشار الخبر، حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الدائرة الأمنية "الحي الإداري"، إذ تم إيقاف المشتبه فيه على الفور ونقله إلى الدائرة المذكورة من أجل التحقيق معه، فيما استُمع إلى زوجة الضحية حول الواقعة.
وفِي الوقت الذي لم تكشف فيه أسباب هذه الجريمة التي هزت عين السبع، فإن بعض المصادر ذهبت إلى وجود خلاف أسري دفع المشتبه فيه في لحظة غضب إلى إنهاء حياة عمه.
وجرى بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات من أجل التشريح، فيما يتم التحقيق مع المشتبه فيه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
إنتهى الكلام مآ بقى ما يعجب ولآ مآ يتقال
إذا قتلت نفسا كأنما قتلت الجميع،يجب القصاص في حقك شاب متهور.
ياربي تشوف من حالنا جميعاً
أشنو هادشي ليكنسمعو يوميا مع كثرة الجرائم والقتل لأتفه الاسباب مثل مبلغ مال صغير أو سيجارة أو سوء تفاهم بسيط ويدخل الشيطان ليحرض أحدهم على أخد السكين وطعن زميله أو قريبه
لاحول ولا قوة الابالله العظيم
نريد جميع وسائل اعلامنا أن تمتلئ بالمعالجين النفسيين لكي يرطبو القلوب المتحجرة
انا لله وانا اليه راجعون
لله يرحمو يارب ويجب معاقبة الجاني باشد العقوبات
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب العالمين