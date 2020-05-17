شاب يقتل عمه عقب خلاف أسري بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، ليلة السبت، على وقع جريمة قتل بشعة بدوار "بيه"، نفذها شاب في حق عمه البالغ من العمر 51 عاما.

وحسب مصادر محلية، فإن شابا في الثلاثينيات من العمر، أقدم بعد الإفطار، إثر خلاف مع عمه، على توجيه طعنة قاتلة له، ليسقط الضحية مدرجا في الدماء ويلفظ أنفاسه قبل نقله صوب مستعجلات مستشفى المنصور.

وأكدت المصادر نفسها أنه فور انتشار الخبر، حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الدائرة الأمنية "الحي الإداري"، إذ تم إيقاف المشتبه فيه على الفور ونقله إلى الدائرة المذكورة من أجل التحقيق معه، فيما استُمع إلى زوجة الضحية حول الواقعة.

وفِي الوقت الذي لم تكشف فيه أسباب هذه الجريمة التي هزت عين السبع، فإن بعض المصادر ذهبت إلى وجود خلاف أسري دفع المشتبه فيه في لحظة غضب إلى إنهاء حياة عمه.

وجرى بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات من أجل التشريح، فيما يتم التحقيق مع المشتبه فيه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.