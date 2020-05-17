أمن العيون يوقف شخصا هدّد شرطيا باستعمال كلب

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس بأن ولاية أمن العيون تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائط الاتصال الاجتماعي، يوثق لشخص مصحوب بكلب وهو يعرض موظف شرطة لتهديد صريح باستخدام العنف أثناء مزاولته لمهامه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع لموظف الشرطة ضحية التهديد مباشرة بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية أول أمس الجمعة، كما تم تحصيل إفادات الشهود الذين عاينوا النازلة، ليتمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، وهو نجل موظف شرطة، في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث.

وشددت ولاية أمن العيون على أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وسيشمل البحث التمهيدي تحديد كل المشتبه فيهم المفترضين، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على حماية موظفيها ضد كل الاعتداءات اللفظية أو الجسدية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم في إطار القانون.