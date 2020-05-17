24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:41
|05:22
|12:29
|16:08
|19:27
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- راميد مجنون رسمي
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- هل يتخذ المغرب قرار "حظر التجوال" الشامل خلال عطلة عيد الفطر؟
- توقف التكرير يضيع الاستفادة الشاملة من قُدرة "سامير" التخزينية
- أساتذة القطاع الخاص ينادون بتدخل نواب الأمة
ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)
- مصدر: عيد الفطر يدفع الحكومة إلى تمديد فترة "الطوارئ الصحية" - (123)
- مدارس خاصة تلجأ إلى التخفيضات لاستخلاص الأقساط الشهرية - (105)
- بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء - (99)
- المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (97)
- اقتطاعات في زمن الجائحة تشد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن العيون يوقف شخصا هدّد شرطيا باستعمال كلب
أفادت مصادر هسبريس بأن ولاية أمن العيون تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائط الاتصال الاجتماعي، يوثق لشخص مصحوب بكلب وهو يعرض موظف شرطة لتهديد صريح باستخدام العنف أثناء مزاولته لمهامه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع لموظف الشرطة ضحية التهديد مباشرة بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية أول أمس الجمعة، كما تم تحصيل إفادات الشهود الذين عاينوا النازلة، ليتمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، وهو نجل موظف شرطة، في انتظار تقديمه أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث.
وشددت ولاية أمن العيون على أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وسيشمل البحث التمهيدي تحديد كل المشتبه فيهم المفترضين، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على حماية موظفيها ضد كل الاعتداءات اللفظية أو الجسدية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم في إطار القانون.