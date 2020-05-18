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الرئيسية | حوادث | كمين الشرطة يوقع بمروج للمخدرات في الصويرة

كمين الشرطة يوقع بمروج للمخدرات في الصويرة

كمين الشرطة يوقع بمروج للمخدرات في الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 18 ماي 2020 - 04:02

أحالت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية للصويرة، الأحد، مبحوثا عنه يتاجر في المخدرات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة، مدعومة بفرقة شرطة الكلاب المدربة، أوقفت المعني بالأمر يوم الجمعة الماضي، وبعد تنقيطه اكتشفت أنه موضوع مذكرة بحث أمنية.

وجاء توقيف المشتبه فيه بعد كمين نصبته له عناصر الأمن أسفر عن إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة المخدرات وترويجها.

وأسفرت عملية تفتيش الموقوف عن حجز كمية من المخدرات، وهواتف نقالة، ومبالغ مالية متحصل عليها من بيع الممنوعات.

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