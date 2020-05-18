24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/05/2020
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- راميد مجنون رسمي
- هل يتخذ المغرب قرار "حظر التجوال" الشامل خلال عطلة عيد الفطر؟
- توقف التكرير يضيع الاستفادة الشاملة من قُدرة "سامير" التخزينية
- أساتذة القطاع الخاص ينادون بتدخل نواب الأمة
- القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان
ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)
- مصدر: عيد الفطر يدفع الحكومة إلى تمديد فترة "الطوارئ الصحية" - (135)
- بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء - (105)
- المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (98)
- هل يتخذ المغرب قرار "حظر التجوال" الشامل خلال عطلة عيد الفطر؟ - (85)
- وزارة الصحة تستعد لانتهاء حالة الطوارئ بالمزيد من تحاليل كورونا - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
كمين الشرطة يوقع بمروج للمخدرات في الصويرة
الاثنين 18 ماي 2020 - 04:02
أحالت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية للصويرة، الأحد، مبحوثا عنه يتاجر في المخدرات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة، مدعومة بفرقة شرطة الكلاب المدربة، أوقفت المعني بالأمر يوم الجمعة الماضي، وبعد تنقيطه اكتشفت أنه موضوع مذكرة بحث أمنية.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد كمين نصبته له عناصر الأمن أسفر عن إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة المخدرات وترويجها.
وأسفرت عملية تفتيش الموقوف عن حجز كمية من المخدرات، وهواتف نقالة، ومبالغ مالية متحصل عليها من بيع الممنوعات.