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كُتّاب وآراء
انتشال جثة شاب من سد تمالوت ضواحي ميدلت
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، الأحد، جثة شاب قضى غرقا في بحيرة سد تمالوت نواحي مدينة ميدلت، ونقلتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لميدلت من أجل التشريح الطبي.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب البالغ من العمر 20 سنة، توجه إلى بحيرة سد تمالوت من أجل النزهة والسباحة قبل أن يختفي عن الأنظار ويلقى مصرعه غرقا.
وزادت المصادر أن ممثلا عن السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي انتقلوا مباشرة بعد إشعارهم بالواقعة إلى مكان غرق الشاب، وقاموا باستدعاء فرق خاصة بالغطس والبحث تابعة للوقاية المدنية بميدلت استطاعت تحديد مكان الجثة وانتشالها.
وفي السياق نفسه، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع لمعرفة ظروف غرق الشاب، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تعازينا الحارة إلى جميع أفراد عائلة الفقيدة. وإلى جميع الأصدقاء بِ امتشيمن.