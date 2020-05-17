سرقة منزل وسيارة تفضي إلى توقيفات بالنّاظور

هسبريس من الناظور

تمكّنت عناصر الشّرطة القضائية بالنّاظور من توقيف عشرة أشخاص متورّطين في السّطو على منزل عائلة مقيمة بهولندا.

وجاء تحرّك الشرطة القضائية بعد شكاية تقدّمت بها سيّدة أبلغت من خلالها عن تعرّض منزل صديقتها للسّرقة والسّطو على سيارة من طراز "مرسيديس 220" وأغراض منزلية أخرى.

وبعد إجراء الأبحاث القضائية الفورية، تمكنت الشرطة من تحديد هوية ثلاثة أشخاص متورطين بشكل مباشر في عملية السّرقة.

وبعد تعميق البحث مع الموقوفين الثلاثة، تم تحديد هوية جميع المتورطين وتوقيفهم، وحجز واستعادة الأشياء المسروقة بشكل متفرق بمنازلهم.

وتوبع المتورّطون بتهم "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والمقرونة بظروف الليل واستعمال مفاتيح مقلدة وسرقة سيارة وإخفاء أشياء متحصل عليها وعدم التبليغ عن جناية الابتزاز والتزوير والسير بصفائح تسجيل مزورة وحيازة أقراص الهلوسة والاستهلاك وحيازة واستهلاك مخدر الشيرا".

ووضع المعنيون بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصّة لإنجاز الإجراءات المسطرية لتقديمهم أمام العدالة.