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الرئيسية | حوادث | "الفرقة الوطنية" توقف ضابط "ديستي" للاتجار الدولي في المخدرات

"الفرقة الوطنية" توقف ضابط "ديستي" للاتجار الدولي في المخدرات

"الفرقة الوطنية" توقف ضابط "ديستي" للاتجار الدولي في المخدرات
هسبريس من الرباط
الأحد 17 ماي 2020 - 22:35

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأحد، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهم الأربعة، بمن فيهم ضابط الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أنيط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها الوطنية وارتباطاتها الدولية المحتملة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتفتيش لتوقيف كل الأشخاص المتورطين، وحجز جميع العائدات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية ورصد ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - souhail Meknes الأحد 17 ماي 2020 - 22:45
الصراحة بحال هادشي كيخلينا نفقدو الثقة و كيخلينا نتخلعو باش تشوف واحد ضابط خدام على حماية الوطن يدير هادشي ، الله يصلح و صافي
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21
2 - حاميها حراميها الأحد 17 ماي 2020 - 22:46
المال السايب تايشجع على السرقة والفقيه اللي نساينو براكتو دخل للجامع ببلغتو
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9
3 - البيضاوي الأحد 17 ماي 2020 - 22:46
ههههه الفقيه اللي نتسناو براكته دخل الجامع ببلغته
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10
4 - nizar الأحد 17 ماي 2020 - 22:46
Je pense que tous les gens qui travaillent dans la lutte contre les stupéfiants et la contre-bande (policier, gendarme, militaire, force auxiliaire, douanier, service import et export), doivent être aussi sous surveillance pour éradiquer définitivement ce fléau
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20
5 - كمال المنصوري الأحد 17 ماي 2020 - 22:46
حدكم حد تمَّا. إلى زدتو نبشتو شويَّة تخرج ليكم شي لفعا.
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21
6 - hassan الأحد 17 ماي 2020 - 22:47
الطمع طاعون ، بنادم باغي غير يدخل يخدم و يتستر بنادم باغي يطير ، اللهم إرزقنا القناعة
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21
7 - زين العابدين الأحد 17 ماي 2020 - 22:47
هاكوى على ديستي للفقيه لتسانينا بركتو دخول لجامع ببلغتو وحرسنا بكري وحراس التراب الوطني تفهم تسطا
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6
8 - محمد الزموري الأحد 17 ماي 2020 - 22:49
بإسم الله الرحمان الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تسخص فيه الأبصار ص الله العظيم -س: إبراهيم
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15
9 - سعيد الأحد 17 ماي 2020 - 22:49
العمل الذي تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمل كبير تراقب كل شيء الإرهاب المخدرات الجرائم اي شيء تقدم كل معلومات للرجال الشرطة لإلقاء القبض على كل مجرم يريد سوءا بالمغرب فتحية كبيرة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعلى راسهم السيد الحموشي والسيد الخيام
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-3
10 - اسعيد الأحد 17 ماي 2020 - 22:49
من العار أن تسمع من اوكلت لهم مهمة الحرس وحماية الوطن أن يقوموا بهذه الأفعال المشينة التي لاتبث بصلة الى حماة الوطن وجب الضرب بيد من حديد على كل من خولت له تفسه تخريب الوطن
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8
11 - salah الأحد 17 ماي 2020 - 22:50
من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، الضابط لنتسنوا براكتو دخل طول وعرض في الاتجاربالمخدرات بطربوشو
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5
12 - عبد ربه الأحد 17 ماي 2020 - 22:52
دليل على أن جهاز الأمن اشرف جهاز، وهدا دليل لمن يدعي ان الشرطة فبلادنا فيها الوجهيات وداك الكلام ديال الإحباط، والله ما فيه غير اللي احصل اخلص، تحية الشرطة المغربية. والله الموفق.
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13 - انس الأحد 17 ماي 2020 - 22:54
فاش تتلقا ناس في مفروض عليهم يحميونا تيساهمو في تخريب البلاد صافي البلاد مشات آحمادي
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14 - محمد الأحد 17 ماي 2020 - 22:56
اليقظة والاخلاص في خدمة الوطن هي من تفضح هؤلاء المفسدون الخاءنون الذين لايهمهم الا الثراء الفاحش ولو بالمال الحرام وخيانة الامانة و الضرر حتى باقرب الناس اليهم ...
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15 - اكرام الأحد 17 ماي 2020 - 22:56
الفقيه الي نتسناو براكتو ..دخل للجامع بلغتو !!!!
تحية وتقدير للفرقة الوطنية على عملها الجبار.
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16 - rahimoun الأحد 17 ماي 2020 - 22:58
امثال هذا الضابط الفاسدين الخونة هم الذين خانو الله والوطن والمغاربة وحتى الدين رغم توفرهم على راتب جد محترم وامتيازات وتعويضات وتامين عن الامراض وترقيات ورغم هذه النعم لا يشبعون همهم الوحيد هو المال ، يتجرون بصحة الناس الذين هم الان يعانون الادمان والخلل النفسي والعصبي مسببين لهم انفجارات اجتماعية وهم يتلذذون بمعاناتهم وامراضهم حسبنا الله عليكم جميعا.
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17 - معاتب الأحد 17 ماي 2020 - 22:59
السلام على من إتبع الهدى
هذا ما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة
يعني ماخفي أعظم
والسلام على من إتبع الهدى
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18 - سباتة الأحد 17 ماي 2020 - 23:00
التجارة في المخدرات أصبحت أخطر وباء يخرب عقول الشباب و أصبحت موضة الإغتناء السريع أمام أنضار الجميع حتى تسمع بفضيحة يتستر عليها ضابط في السلطة و شكرا للساهرين على أمن الوطن
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19 - amin sidi الأحد 17 ماي 2020 - 23:00
سلام : صياد انعامة القها يلقها .اسيدي هد كورونا .فيها منافع ومضرة . !
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20 - امين الأحد 17 ماي 2020 - 23:01
حسبي الله و نعم الوكيل، ضابط في المخابرات الذي نعتمد عليه في محاربة مروجي المخدرات و مافيات و عصابات تبييض الاموال يسلم نفسه بديه الى الشيطان ؟ ارى انه باع نفسه بثمن بخس حتى ولو حصل على ملايير الدراهم لانه خان القسم خان الامانة و خان الوطن، الكثير من الناس اعمى المال بصيرتهم اصبحو لا يرون شيءً غير المال ثم المال حتى لو كان حراما
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21 - محمد الأحد 17 ماي 2020 - 23:02
هذا الأمر خطير جدا ويمس الأمن الداخلي للبلاد لأنه يدل على أن أجهزة المخابرات عندنا مخترقة من طرف عصابات المخدرات الدولية
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22 - خالد.ف الأحد 17 ماي 2020 - 23:03
إذا مات الضمير ، ذهب كل شيئ ! حتى ولم ينكشف و الله لن يهنأ بالمال الحرام أبدا ** ألم يعلم بأن الله يرى **
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