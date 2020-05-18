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الرئيسية | حوادث | اقتحام إقامة مغلقة بسلا يثير الرعب في الساكنة

اقتحام إقامة مغلقة بسلا يثير الرعب في الساكنة

اقتحام إقامة مغلقة بسلا يثير الرعب في الساكنة
هسبريس من سلا
الاثنين 18 ماي 2020 - 01:37

أثار اقتحام دورية تتكون من قائد الملحقة الإدارية وأزيد من عشرة رجال السلطة بحي سعيد حجي، الرعب وسط إقامة مغلقة بالحي السكني، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وحسب ما علمته هسبريس، فقد تم توقيف أربعة أفراد من الساكنة بدواعي خرق الحجر الصحي، في حين أن المعنيين "كانوا يدخنون السجارة وسط إقامة تعد فضاء خاصا"، حسب رواية الساكنة.

الاقتحام الذي نفذه رجال السلطة في دورية لقي استنكارا كبيرا من طرف ساكنة الإقامة، خصوصا أن "المدخنين لا يمكنهم التدخين وسط شققهم، والتي لا تتجاوز 80 مترا في المتوسط".

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الدورية التي أوقفت المعنيين كانت تتكون من سيارتين كبيرتين للقوات المساعدة، بالإضافة إلى سيارتين صغيرتين، وأربع دراجات نارية، وهو ما أثار فزع الساكنة، التي استغربت طريقة اقتحام إقامتهم السكنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - برافو المخزن الاثنين 18 ماي 2020 - 01:44
وا كينين شي ناس كيكميو من شراجم شدوهم حتى هوما الله يرحم الواليدين ؟؟؟؟؟ وا بنادم خليو الناس يكميو راه غايلوثو رئة ولادهم فالدار ولا تولي مشاكل عائلية اكفس من كرونا راه فرانسا و ايطاليا و اسبانيا اكثر تضررا و الناس وعاو ان وجب التعايش راه المخزن الكبير لي قفرها سنوات من اهمال المنظومة الصحية خايف يتفرش
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8
2 - مومو الاثنين 18 ماي 2020 - 01:52
كما دير توحل ما هاد القوم ، كون مدخلوش للاقامة وشدوهم تسمع سكان العمارة عاود يقولو مكاين لا مخزن لا والو كلشي خارج يكمي في حالة الحجر .
كلام الحق احترم تحترم وسلااااااااام عليكم.
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12
3 - سلاوی الاثنين 18 ماي 2020 - 01:54
والله تغادی تحمقونا الا السلطه دارت خدمتها علاش مدارتش علاش فهم تسطی
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16
4 - ملاحظ الاثنين 18 ماي 2020 - 01:54
هذا يسمى الشطط في استعمال السلطة. أنا من سكان الحي، ولكنا نعرف كيف تغض السلطة الطرف عن عشرات الباعة المتجولين الذين حولوا الشوارع وأبواب الإقامات إلى سوق عشوائية للخضر والأسماك والفواكه. أدعوكم لزبارة إقامة الصداقة، أو المدغري وسترون كيف يمر القائد وأعوانه من أمام الأسواق العشوائية دون أن يحرك ساكناً. والأغرب أن الأمن يعتقل، على طريق القنيطرة، من يمارسون رياضة الجري ولو بشكل فردي، في حين يغض الطرف عن التجمعات التي تلفت انتباه كل المارين من هذا الطريق.
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6
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 18 ماي 2020 - 01:55
ليت مثل تلك الاقتحامات تكون لدور المجرمين واوكار تجار المخدرات فإن رجال السلطة واعوانهم عيونهم فتحة على كل صغيرة وكبيرة
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7
6 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 01:57
ياك قال ليكم الغماري حلو الشراجم و كميوا حتى داكشي غير بقاو فديوركم.
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2
7 - غير دايز الاثنين 18 ماي 2020 - 02:00
مساكن تخلعوا بقاو فيا !!!
وهذوك لي كانوا مجمعين كيتكيفوا مساكن بالليل حتى هما يكونوا تخلعوا او تصدموا مساكن...
على حساب هضرتهم دابا هذ ناس حيث الاقامة مغلقة وفيها حديقة يقدرو يديرو فيها شي عرس او حفل عادي ما دام غير هما لي غاذي يتجمعوا ...مساكن ...
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8 - simo الاثنين 18 ماي 2020 - 02:02
كانوا يدخنون السجارة وسط إقامة تعد فضاء خاصا إذا وجب اذن الوكيل هل الحي أو الحومة يعد بدوره فضاء خاص والقرية الصغيرة كذالك والسيارة والشاحنة والتريبورتور. هذا تمييز بغيض من جانب الثروة والنفوذ. اذا كانت التجمعات فوق الأسطح تحارب وهي فضاء خاص بامتياز. فكيف يسمح للأغنياء داخل الاقامات المحروسة. هذا تمييع للحريات وتمييز فاضح.
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9 - تحقيق و عتاب الاثنين 18 ماي 2020 - 02:05
لماذا نخرق الحجر يا إخوان.أسجارة أقبح من الوباء؟
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10 - حقيقة الاثنين 18 ماي 2020 - 02:06
رجال السلطة قامت بالمتعين حاربت التجمع .كون مرت من حداهم غدي تسمع ناس مخدامينش ممسوقينش اودي لاحول معاكم اصافي انا بعدة مع المخزن فهد الحالة
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11 - caprice الاثنين 18 ماي 2020 - 02:09
راها اقامة خاصة مشي دولة مستقلة ولا منطقة فيها حكم داتي...حتا هما كيسري عليهم القانون. كنقلبو اكون كلشي سواسية امام لقانون مشي نزيدو ناس خرين عندهم حصانة و امتيازات
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12 - Casa الاثنين 18 ماي 2020 - 02:11
لماذا هذا الاستنكار و الدولة فرضت الحجر من أجل صحة السكان و حمايتهم من وباء كورونا من قال أن واحدا منهم يحمل الفيروس. ها العار خليو المخزن يدير خدمتو .القانون يقول ممنوع الخروج من7ليلا الى5 صباحا
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