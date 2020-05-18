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كُتّاب وآراء
اقتحام إقامة مغلقة بسلا يثير الرعب في الساكنة
أثار اقتحام دورية تتكون من قائد الملحقة الإدارية وأزيد من عشرة رجال السلطة بحي سعيد حجي، الرعب وسط إقامة مغلقة بالحي السكني، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا".
وحسب ما علمته هسبريس، فقد تم توقيف أربعة أفراد من الساكنة بدواعي خرق الحجر الصحي، في حين أن المعنيين "كانوا يدخنون السجارة وسط إقامة تعد فضاء خاصا"، حسب رواية الساكنة.
الاقتحام الذي نفذه رجال السلطة في دورية لقي استنكارا كبيرا من طرف ساكنة الإقامة، خصوصا أن "المدخنين لا يمكنهم التدخين وسط شققهم، والتي لا تتجاوز 80 مترا في المتوسط".
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الدورية التي أوقفت المعنيين كانت تتكون من سيارتين كبيرتين للقوات المساعدة، بالإضافة إلى سيارتين صغيرتين، وأربع دراجات نارية، وهو ما أثار فزع الساكنة، التي استغربت طريقة اقتحام إقامتهم السكنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
كلام الحق احترم تحترم وسلااااااااام عليكم.
وهذوك لي كانوا مجمعين كيتكيفوا مساكن بالليل حتى هما يكونوا تخلعوا او تصدموا مساكن...
على حساب هضرتهم دابا هذ ناس حيث الاقامة مغلقة وفيها حديقة يقدرو يديرو فيها شي عرس او حفل عادي ما دام غير هما لي غاذي يتجمعوا ...مساكن ...