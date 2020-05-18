الهجرة السرية تورط إسبانيًّا وجزائريين في المضيق

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كُتّاب وآراء
الهجرة السرية تورط إسبانيًّا وجزائريين في المضيق
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة المضيق-الفنيدق، الأحد، ستة أشخاص من بينهم مواطن إسباني من أصول مغربية وخمسة جزائريين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والإقامة بطريقة غير شرعية بالمغرب، وعدم الامتثال، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه الإسباني الجنسية سبق أن تسلم مبلغا ماليا قدره 7 آلاف أورو من المواطنين الجزائريين الخمسة، مقابل تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، قبل أن يدخلوا معه في شجار بالشارع العام في مدينة الفنيدق، بسبب عدم تنفيذه هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة تدخلت لفض الخلاف وتوقيف المشتبه فيهم، الذين أبدوا مقاومة عنيفة ورشقوا موظفي الأمن الوطني بواسطة أوانٍ مطبخية من داخل المنزل الذي يقيمون فيه، قبل أن تسفر العملية الأمنية المنجزة عن توقيفهم جميعا.
واحتُفظ بالمشتبه فيهم الستة، يقول بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وامتداداتها المحتملة، سواء على المستويين الوطني أو الدولي.