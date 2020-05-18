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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف مروجًا للممنوعات ضواحي اشتوكة
أفلح كمين نصبته مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية بيوكرى، في إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الممنوعات في منطقة "آيت اعمر"، بالجماعة الترابية بلفاع ضواحي اشتوكة آيت باها.
وجرى وضع حدّ للنشاط الإجرامي للموقوف بعد إخبارية توصلت بها المصالح الدركية بالمركز الترابي، التي أوقفته متلبّسا بحيازة كمية وُصفت بالمهمة من مخدر الشيرا كانت مُعدّة للبيع، إلى جانب دراجة نارية ومبلغ مالي من عائدات الترويج، كما ضُبطت كمية إضافية من الشيرا والقنب الهندي وأوراق التبغ بمقر سكناه.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، احتُفظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار القضاء وفق صك الاتهام الموجه إليه.
يُشار إلى أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، تشنّ حملة شرسة على تجار الممنوعات بمختلف مناطق إقليم اشتوكة آيت باها، أسفرت عن توقيف عدة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من المخدرات، في إطار التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة، واجتثاث منابع وأوكار ترويج الممنوعات.