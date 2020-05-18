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الرئيسية | حوادث | أب يطلق الرصاص في خلاف مع أبنائه‬ بتطوان

أب يطلق الرصاص في خلاف مع أبنائه‬ بتطوان

أب يطلق الرصاص في خلاف مع أبنائه‬ بتطوان
هسبريس من تطوان
الاثنين 18 ماي 2020 - 19:53

سمع دوي الرصاص في سماء مدينة تطوان، على هامش نزاع عائلي شهد إطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد بحي الصومال، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي يبلغ حوالي 52 سنة، باستعمال بندقية خاصة بالقنص في ملكتيه وإطلاق أعيرة نارية، وذلك على خلفية نزاع مع اثنين من أبنائه، وهو النزاع الذي تجري الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته الحقيقية، دون أن تنتج عن استعمال السلاح الناري أي إصابات جسدية أو أضرار مادية.

عناصر للشرطة القضائية بولاية تطوان فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الموضوع، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار، علاوة على حجز السلاح الناري المرخص لاستعمالات القنص البري وعدد من خرطوشات الصيد.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف ملابسات الواقعة.

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