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الرئيسية | حوادث | شحنة مخدرات ببحر طنجة توقف سبعة أشخاص

شحنة مخدرات ببحر طنجة توقف سبعة أشخاص

شحنة مخدرات ببحر طنجة توقف سبعة أشخاص
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 21:30

تمكنت فرقة الدرك البحري التابعة لسرية طنجة، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات إلى خارج المغرب، واعتقال عدد من الأشخاص.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية التي قامت بها فرقة الدرك البحري، تحت إشراف قائد السرية، وبمساعدة القوات المساعدة عن جهة البرّ، مكنت من ضبط 120 رزمة من المخدرات، قدّر وزنها بحوالي 4 أطنان.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التي جرت على بُعد كيلومتر من ميناء طنجة المتوسط، وتحديدا بين "واد ليهود" و"مقبرة المصمودي"، أسفرت عن حجز قاربين للصيد التقليدي، واعتقال 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في محاولة تهريب تلك الكمية من المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الذيب حلال وحرام الاثنين 18 ماي 2020 - 21:36
الدولة تستثمر مجهودات كبيرة لالقاء القبض على تجار القنب الهندي عبر ربوع المملكة والحال انه بإمكانها اجتتات المادة من المصدر من خلال إتلاف محاصيل القنب الهندي في المزارع المعروفة والمكشوفة
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7
2 - karim el mak الاثنين 18 ماي 2020 - 21:43
تحية للإدارة العامة للدرك الملكي وعلى رأسها سرية مدينة طنجة والدرك البحري
دمنا ودمتم للوطن وافون تحت شعار الله الوطن الملك
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-3
3 - نصيحة مني الاثنين 18 ماي 2020 - 21:49
عندي واحد التساؤل....ملي هما كيشدوا عليه علاش كيزرعوه أصلا يزرعوا بلاصتو الخضر والفواكه وهنيوا الوقت
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