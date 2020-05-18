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كُتّاب وآراء
شحنة مخدرات ببحر طنجة توقف سبعة أشخاص
تمكنت فرقة الدرك البحري التابعة لسرية طنجة، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات إلى خارج المغرب، واعتقال عدد من الأشخاص.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية التي قامت بها فرقة الدرك البحري، تحت إشراف قائد السرية، وبمساعدة القوات المساعدة عن جهة البرّ، مكنت من ضبط 120 رزمة من المخدرات، قدّر وزنها بحوالي 4 أطنان.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التي جرت على بُعد كيلومتر من ميناء طنجة المتوسط، وتحديدا بين "واد ليهود" و"مقبرة المصمودي"، أسفرت عن حجز قاربين للصيد التقليدي، واعتقال 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في محاولة تهريب تلك الكمية من المخدرات.
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تعليقات الزوّار (3)
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