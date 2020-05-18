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كُتّاب وآراء
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الغموض يلف ظروف انتحار أربعيني ناحية أكادير
الاثنين 18 ماي 2020 - 23:35
أنهى أربعيني، اليوم الاثنين، حياته في ظروف غامضة بحي "أسايس" في مدينة تيكوين نواحي أكادير.
وعمد المتوفى إلى لفّ حبل حول عنقه، مُنهيا حياته شنقا بسطح منزل بالحي ذاته لأسباب لا تزال مجهولة.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مكان الواقعة، إذ باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة وملابساتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - عدمي و افتخر الاثنين 18 ماي 2020 - 23:48
الاسباب تبقى مجهولة مع توفر العمل و ظروف العيش الرخيسة و دعم الدولة و رقي الصحة و التعليم و لم يعرف سبب انتحاره ..؟؟؟؟؟؟هذا فالسويد و لا نرويج و لا سويسرا اما فالمغرب فالظروف واااااضحة للانتحار مع زيادة مدة الحجر غا زيدو المنتحرين على ضحايا كرونا
2 - الاسباب المجهولة الاثنين 18 ماي 2020 - 23:50
دائما الاسباب مجهولة .. المهم فاش تولي معلومة فيدونا
3 - Ali الاثنين 18 ماي 2020 - 23:51
ا لله ارحمو اكيد السبب هو الفقر المضقع الكثير من اهلنا واخوتنا لا يجدون ما يسدو به رمق العيش
4 - عابر سبيل الاثنين 18 ماي 2020 - 23:57
لا حولا ولا قوة الا بالله العضيم ضعف الايمان والتنافس على الدنيا والرضى بها ونسيان المعاد والقرار والدار الأخيرة هي نتيجة هذه الكوارث نسأل السلامة والعافية .
5 - زعيتر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 00:05
نسال الله السلامة والعافية
في مثل هكذا ظروف يجب على المسلم أن يكثر من التضرع لله تعالى ليذهب عنه كل الشرور
اللهم انا نسالك الثبات وحسن الخاتمة
اللهم ارحم جميع موتى المسلمين واغفر لهم
شيء محزن ان تتناسل اخبار الانتحار في المدة الاخيرة
في مثل هكذا ظروف يجب على المسلم أن يكثر من التضرع لله تعالى ليذهب عنه كل الشرور
اللهم انا نسالك الثبات وحسن الخاتمة
اللهم ارحم جميع موتى المسلمين واغفر لهم
شيء محزن ان تتناسل اخبار الانتحار في المدة الاخيرة
6 - منفد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 00:06
السلام عليكم فين ما يكون شي انتحار كتقولو الدولة السبب عجبا راه ماشي الفقر وماشي الدولة وانما الوازع الديني الايمان ضعيف الواحد كيعبد الله على حرف لما يتضرر يشرك بالله راه الرزاق هو الله .
7 - محطمة نفسيا الثلاثاء 19 ماي 2020 - 00:06
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يرحمه ويوسع عليه ألله يجعل السلامة بنادم مبقاش قادر يصبر
هاذي الأخبار تشعرني بالإحباط
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يرحمه ويوسع عليه ألله يجعل السلامة بنادم مبقاش قادر يصبر
هاذي الأخبار تشعرني بالإحباط
9 - محمد لعيوني الثلاثاء 19 ماي 2020 - 00:12
والله الا الامور صعبة .فقدان ااسغل.اابطالة النزاعات الزوجية.الملل.الضغط النفسي .توقف اادراسة.القروض.عدم ااسغر..الحجر المنزلي وخصوصا العائلات التي تكتري بيوتا وسط المنازل.وووووو
كلها ظروف صعبة اين المستشارين المكلفون بالصخة النفسية في الوزارة.
مادامت بعض الجهات لا تسجل حالات مند تلاتة اسابيع فلما لا يرفع الحجر فيها نهائيا.
متلا جهة وجدة لما لا يرفع الحجر ويسمح بعودة الحياة والنقل بين المدن لتتحرك ااحركة .ويمنعوا التنقل بين الجهات اي يمنع التنقل بين تازة وكرسيف فقط .
كلها ظروف صعبة اين المستشارين المكلفون بالصخة النفسية في الوزارة.
مادامت بعض الجهات لا تسجل حالات مند تلاتة اسابيع فلما لا يرفع الحجر فيها نهائيا.
متلا جهة وجدة لما لا يرفع الحجر ويسمح بعودة الحياة والنقل بين المدن لتتحرك ااحركة .ويمنعوا التنقل بين الجهات اي يمنع التنقل بين تازة وكرسيف فقط .
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