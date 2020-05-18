الغموض يلف ظروف انتحار أربعيني ناحية أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أنهى أربعيني، اليوم الاثنين، حياته في ظروف غامضة بحي "أسايس" في مدينة تيكوين نواحي أكادير.

وعمد المتوفى إلى لفّ حبل حول عنقه، مُنهيا حياته شنقا بسطح منزل بالحي ذاته لأسباب لا تزال مجهولة.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مكان الواقعة، إذ باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة وملابساتها.