مصرع تلميذ غرقًا داخل بئر ضواحي شفشاون

هسبريس من تطوان

لقي طفل مصرعه غرقا، الاثنين، بدوار تنغاية داخل بئر (سانية) التابع لجماعة باب تازة في إقليم شفشاون.

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت مصادر هسبريس أن الضحية كان بصدد السباحة في مياه "السانية" رفقة أقرانه غير آبه بالخطر المحدق به قرب منزل أسرته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الضحية يبلغ من العمر حوالي 14 عاما، وكان يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية يوسف بن تاشفين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشفشاون.

وتم إيداع جثمان الهالك مستودع الأموات، إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.