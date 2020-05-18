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كُتّاب وآراء
جريمة طعن قاتلة تهز منطقة عين هارون بفاس
اهتز حي التقدم بمنطقة عين هارون بفاس، مساء اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب متزوج في العشرينيات من عمره وأب لطفلة، على يد عمه الثلاثيني المتزوج بدون أبناء.
ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن خلافا وقع قبيل أذان المغرب بين الطرفين داخل ورشة للخياطة، قبل أن يتطور إلى جريمة قتل غير بعيد عنها، حين استل المشتبه فيه سكينا وطعن به الضحية في صدره.
المصادر ذاتها أكدت أن الهالك، الذي يعمل خياطا بمدينة طنجة، كان بصدد خياطة جلباب بالورشة المذكورة بعد عودته إلى مسقط رأسه بمدينة فاس بسبب جائحة "كورونا"، مبرزة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في طريق نقله، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس متأثرا بإصابته البليغة.
وتمكنت المصالح الأمنية لفاس من توقيف عم الهالك بعد تمشيط المنطقة، إذ أُخضع لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث في ملابسات وقوع هذه الجريمة.