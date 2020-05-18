24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير يرصد تحوّل حياة مغربيات إلى "جحيم" خلال الحجر الصحي (5.00)

  2. نائب وكيل الملك يتنازل عن شكايته ضد "مخازنية" (5.00)

  3. الحكم على داهس الأغنام (5.00)

  4. الرئيس الأمريكي ترامب يتناول عقار "الكلوروكين" (5.00)

  5. مِن لهيبٍ ضاع عودٌ وفَشا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | جريمة طعن قاتلة تهز منطقة عين هارون بفاس

جريمة طعن قاتلة تهز منطقة عين هارون بفاس

جريمة طعن قاتلة تهز منطقة عين هارون بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 18 ماي 2020 - 22:40

اهتز حي التقدم بمنطقة عين هارون بفاس، مساء اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب متزوج في العشرينيات من عمره وأب لطفلة، على يد عمه الثلاثيني المتزوج بدون أبناء.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن خلافا وقع قبيل أذان المغرب بين الطرفين داخل ورشة للخياطة، قبل أن يتطور إلى جريمة قتل غير بعيد عنها، حين استل المشتبه فيه سكينا وطعن به الضحية في صدره.

المصادر ذاتها أكدت أن الهالك، الذي يعمل خياطا بمدينة طنجة، كان بصدد خياطة جلباب بالورشة المذكورة بعد عودته إلى مسقط رأسه بمدينة فاس بسبب جائحة "كورونا"، مبرزة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في طريق نقله، على متن سيارة إسعاف، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس متأثرا بإصابته البليغة.

وتمكنت المصالح الأمنية لفاس من توقيف عم الهالك بعد تمشيط المنطقة، إذ أُخضع لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث في ملابسات وقوع هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - بناقص الاثنين 18 ماي 2020 - 22:49
دبا غير قولولي فين الوعي فين لا إله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. انا لله وانا اليه راجعون... غصبه في شبابه الله ياخذ فيه الحق معرفت نبكي معرفت نقز من هاد النافذة لا حول ولا قوة الا بالله... التوعية 0
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - نبيل الاثنين 18 ماي 2020 - 22:52
لا حولة ولا قوة الي بالله انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - يوسف ابن محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 22:53
حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم الطف بعبادك يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - رأي خاص الاثنين 18 ماي 2020 - 22:55
اللهم ألطف حتى في رمضان شهر الغفران تنعدم الرحمة والشفقة بين الأهل والأحباب ليصل التناحر والتطاحن إلى القتل يعني الدم أصبح ماء والقرابة أصبحت تنافرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - أبو أدم الاثنين 18 ماي 2020 - 23:00
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - محمد الزموري الاثنين 18 ماي 2020 - 23:00
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - خليل الاثنين 18 ماي 2020 - 23:01
لاحول ولاقوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل فيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - mohcine sky الاثنين 18 ماي 2020 - 23:16
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أين هو الإيمان والخوف من الله تعالى. أصبح القتل في هذا الزمان أمر عادي حتى بين العائلة اللهم لطفك اللهم لطفك ياذا الجلال والإكرام. اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ادريس الاثنين 18 ماي 2020 - 23:16
رحمة الله علينا و عليه.كثيرا من الصبر مزيدا من التعقل. ماهذا عم يقتل ابن اخيه في فاس واخر قريبامن آزرو وثالث يقتل عمه بالبيضاء وبعدهم ابن يقتل اباه في لقباب جوار اخنيفرة والقائمة طويلة. فاللهم ردنا اليك ردا جميلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - لاحول ولاقوة الا بالله الاثنين 18 ماي 2020 - 23:18
لاحول ولاقوة الا بالله منين مصنوع هاذ بنادم لاحرمة للقرابة ولا للشهر المحرم ولا للعشر الاواخر الله المستعان الله يرحم الضحية ويلطف باهله ويصبرهم والقاتل الله ياخذ فيه الحق زادنا هم على هم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - علاء الاثنين 18 ماي 2020 - 23:28
علاش كنقول راه عند الله لا عبادات تحسب ما لم تكن ثمراتها في المجتمع واتخيلو معي دبا هادو من امة محمد حاشا لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - abdou الاثنين 18 ماي 2020 - 23:34
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،أين الوعي أين الإحترام اين هو الصيام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.