شاحنة تُنهي حياة ستيني بين أكادير وتزنيت

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لفظ ستيني كان يقود دراجة نارية، الاثنين، أنفاسه الأخيرة بفعل حادثة سير وقعت بالطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير وتزنيت، بمركز أربعاء آيت بوالطيب، جماعة إنشادن ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكانت شاحنة قادمة من اتجاه تزنيت صدمت الدراجة النارية التي كان يقودها المفارق للحياة، الذي يقطن قيد حياته بدوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، عندما كان يهمّ بقطع الطريق الوطنية، إذ أصيب برضوض وجروح بليغة تسبّبت في وفاته بمكان الحادثة.

وانتقلت السلطات المحلية بقيادة إنشادن ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، إذ اتّخذت كافة الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحوادث، وضمنها الإشراف على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، بغية تحديد المسؤوليات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.