24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يرفع تحاليل الكشف عن "كورونا" إلى 10 آلاف اختبار يومياً
- اقتصاد المعرفة..
- التعيينات الديبلوماسية وبأية معايير؟
- العين بالعين والبادئ أظلم
- تقرير يرصد تحوّل حياة مغربيات إلى "جحيم" خلال الحجر الصحي
ليلة عصيبة تنتهي بإرجاء عملية ترحيل المغاربة العالقين في سبتة (5.00)
- العثماني يعلن تمديد "الحجر الصحي" إلى غاية 10 يونيو في المغرب - (277)
- محكمة ابن سليمان تدين الفرنسي داهس قطيع الأغنام بشهر حبسا - (206)
- رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع - (204)
- تأثيث أزقة تمارة بأسماء "رجال دين مشارقة" يثير الجدل في المغرب - (156)
- العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير" - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاحنة تُنهي حياة ستيني بين أكادير وتزنيت
لفظ ستيني كان يقود دراجة نارية، الاثنين، أنفاسه الأخيرة بفعل حادثة سير وقعت بالطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير وتزنيت، بمركز أربعاء آيت بوالطيب، جماعة إنشادن ضواحي اشتوكة آيت باها.
وكانت شاحنة قادمة من اتجاه تزنيت صدمت الدراجة النارية التي كان يقودها المفارق للحياة، الذي يقطن قيد حياته بدوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، عندما كان يهمّ بقطع الطريق الوطنية، إذ أصيب برضوض وجروح بليغة تسبّبت في وفاته بمكان الحادثة.
وانتقلت السلطات المحلية بقيادة إنشادن ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، إذ اتّخذت كافة الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحوادث، وضمنها الإشراف على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، بغية تحديد المسؤوليات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.