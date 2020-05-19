الدرك الملكي يُنهي إجرام مروِّجي مخدرات ببلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، مساء الإثنين، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة يشتبه في ترويجه للممنوعات، وذلك في دوار "آيت علي بن عبد الله"، فيما تمكّن مساعده من الفرار.

وضُبط الموقوف متلبّسا بحيازة نحو كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى كمية مهمة من سنابل القنب الهندي "الكيف" وكمية أخرى من أوراق التبغ الخام "طابا" كانت مُعدّة للترويج محليا.

وفي تدخّل أمني مماثل، أنهت المصالح الدركية ذاتها مغامرات شاب ينشط في منطقة "تن منصور" بجماعة إنشادن، بعدما أسفر كمين نُصب له عن توقيفه متلبّسا بترويج وحيازة كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه المخدرات.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، أعطت تعليماتها لعناصر الدرك بوضع المشتبه فيهما قيد الحراسة النظرية، والاستماع إليهما، وعرضهما على وكيل الملك في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إليهما. كما عُممت مذكرة بحث في حق الشخص الهارب من أجل توقيفه في أقرب الآجال.