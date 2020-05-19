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كُتّاب وآراء
سقوط 3 قتلى في حوادث مرورية بالمدن المغربية
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 576 آخرون بجروح، إصابات 26 منهم بليغة، في 452 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 ماي الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 9052 مخالفة، وإنجاز 4656 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 4396 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 858 ألف و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3074 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1502 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 80 مركبة.