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الرئيسية | حوادث | انتحار موظف شنقا في منزله بجماعة الأخصاص

انتحار موظف شنقا في منزله بجماعة الأخصاص

انتحار موظف شنقا في منزله بجماعة الأخصاص
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:15

أنهى شخص في عقدة الرابع حياته شنقا داخل منزل أسرته، الواقع بجماعة الأخصاص، ضمن للنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي كان يعمل قيد حياته موظفا بالجماعة الترابية الأخصاص، عُثر على جثته معلقة بحبل وسط المنزل؛ فيما لا تزال أسباب الانتحار مجهولة.

وإثر إخطارها، انتقلت السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، في انتظار توجيهها إلى المركز الاستشفائي بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Jamila L الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:32
لاحول ولاقوة الا بالله إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه وتجاوز عنه وارزق اهله الصبر والسلوان
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2 - Reda الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:34
كورونا ، و اسباب الانتحار مجهوله
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3 - مروان الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:36
لترقد روحه بسلام، نهاية الأحزان لعائلته.
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-16
4 - لا حول ولا قوه الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:43
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كارثة ولينا كنسمعو الانتحارات يوميا ا هاد شي كيخلع يجب على المسؤولين النهوض والاستباق لمعرفه الاسباب التي تؤدي الى الانتحارات بززاف هادشي كنا كنسمعوه غي في الخارج وعند الناس لي معندهاش وازع ديني ولكن باش في دوله اسلاميه وترتفع حالات الانتحار اذن هناك خلل يجب الوصول اليه الله يتجاوز عليه ويغفر له لاننا لانعلم الاشياء التي جعلت نفسه تهون عليه لدرجه الانتحار والمسؤوليه كل المسؤوليه على عاتق الدوله
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31
5 - سعيدة سير الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:46
انه لشيء يحز في النفس أن نقرأ كل يوم عن انتحار يهم فئات عمرية مختلفة هذا يجعلنا نتساءل عن الأسباب ووضع اليد على مكامن الخلل لإنقاذ آخرين
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1
6 - ابن مقاوم الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:58
مهما يكون السبب أو الدافع إلى الإقدام على الإنتحار فالن يكون ذلك مبررا للإقدام على هذا العمل الشنيع و البشيع و زهق النفس ، عزاؤنا لأسرته و أصدقائه سامحه الله
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4
7 - مواطن غيور1/ الإنتحار الثلاثاء 19 ماي 2020 - 17:13
السلام عليكم
الرحمة للفقيد و الصبر لعائلته.
مند اليوم من الحجر أكدنا على أن طول فترة الحجر سيؤدي إلى مصاعفات خطيرة على الصحة الجسدية و النفسية للناس و الإكتئاب الحاد.
منظمة الصحة العالمية أكدت دالك مؤخرا، فمادا تنتظرون؟
وسيقيد السبب مجهول!
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