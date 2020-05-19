الرشوة تجلب الحبس والغرامة لموظف بسيدي إفني

مصطفى البكار من تزنيت

أصدرت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة الابتدائية بتزنيت حكمها في قضية موظف المديرية الإقليمية للمياه والغابات بسيدي إفني، المتابع بصك اتهام يتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي، من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وقضت الهيئة ذاتها في حق الظنين بعقوبة حبسية نافذة محددة في ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وكان المعني بالأمر وقع، قبل أسبوعين، في كمين نُصب له تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة قيمتها 3000 درهم من أحد المواطنين.