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الرشوة تجلب الحبس والغرامة لموظف بسيدي إفني
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:20
أصدرت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة الابتدائية بتزنيت حكمها في قضية موظف المديرية الإقليمية للمياه والغابات بسيدي إفني، المتابع بصك اتهام يتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي، من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقضت الهيئة ذاتها في حق الظنين بعقوبة حبسية نافذة محددة في ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكان المعني بالأمر وقع، قبل أسبوعين، في كمين نُصب له تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة قيمتها 3000 درهم من أحد المواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ام الياس الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:27
نعل الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما .
2 - انوار تمارة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:41
مثل هذه السلوكيات يجب القضاء عليها بالقوانين الزجرية، حتى يأخد العبرة من تسوّل له نفسه مدّ يديه لأخذ مال حرام -شرعا وقانونا- لقضاء مصلحة مواطن ما، والله لن يتقدّم مجتمعنا مادامت فيه هذه الخروقات
5 - محمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:56
لمثل هذه الجرائم يندى الجبين هذا موظف له راتب شهري وتغطية صحية فما بالنا في من لا اجر لهط ولا مسكن له ....بعد قضاء العقوبة ربما يطرد من الوظيفة العمومية ويفهم أنه كان عليه تجنب ما قام به
6 - ابن مقاوم الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:56
إن إنعدام روح المسؤولية لدى شيرديمة من موظفي الإدارات ، يبعث فيهم أقبح الصفات كالجشع و الطمع .........نهايتهم واضحة ، في غياهب السجون ألهم ألطف بعبادك .
7 - مَحمد طابخ الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:57
الرشوة فيروس يدمر الاقتصاد، ويخرب كل إدارة ويفسدها، ويقضي على التعاون والتضامن والأخوة والعلاقات...
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