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الرئيسية | حوادث | حريق يأتي على مستودع للآلات الفلاحية باشتوكة

حريق يأتي على مستودع للآلات الفلاحية باشتوكة

حريق يأتي على مستودع للآلات الفلاحية باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 17:10

شبّ حريق مهول، اليوم الثلاثاء، بمستودع للآلات الفلاحية وسط مقر تعاونية "آيت سي سالم" الفلاحية، الكائن في الجماعة الترابية إنشادن، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

وأتت النيران على ما لا يقل عن 8 آليات تُستعمل في الأغراض الفلاحية، كانت مركونة بالمستودع، قبل أن ينشب داخله الحريق. ويتعلق الأمر بثلاثة جرارات وخمس آليات متعددة الاستعمال في المجال الزراعي.

وفيما لم تستبعد مصادر من المكان أن يكون تماس كهربائي السبب في اندلاع الحريق بالمستودع المذكور، فتحت السلطات المحلية ومصالح الدرك تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

يُشار إلى أن عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدنية باشتوكة آيت باها تمكّنت من السيطرة على الحريق، والحيلولة دون امتداده إلى مختلف مرافق التعاونية، والتي تضم مستودعات للأعلاف وجمع الحليب، ومدرسة للتكوين الفلاحي ومؤسسة للتعليم وغيرها.

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